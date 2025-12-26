Bancamiga llega a Yaracuy para impulsar la economía regional

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este lunes 29 de diciembre, Bancamiga abre al público la agencia San Felipe, la primera en el estado Yaracuy y la número 51 en el país.

En esta oficina, Bancamiga ofrecerá a los venezolanos la posibilidad de abrir cuentas en bolívares y en divisas, recibir la Tarjeta de Débito Mastercard Bancamiga y adquirir los modernos Puntos de Venta, los únicos en el mercado que ofrecen el pago y recarga de servicios.

Por su ubicación geográfica, la agencia San Felipe tendrá un radio de acción que abarcará a las poblaciones de los municipios Independencia, Veroes, Manuel Monge, Nirgua y Bolívar.

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, José Simón Elarba, expresó que al ser San Felipe la primera agencia de la institución en el estado, Bancamiga buscará vincular nuevos clientes, en una región de alto potencial agrícola e industrial.

“Por las condiciones climáticas de la zona, la agricultura es uno de los principales sectores económicos del estado. También es relevante su ganadería. Bancamiga llega a este estado con el fin de convertirse en un aliado del crecimiento económico de la región”, dijo.

Aunque es el 29 de diciembre cuando abre su primera agencia en el estado, Bancamiga ha tenido por años una conexión importante con los yaracuyanos, a través de sus operativos y del Corresponsal No Bancario MRW (calle 12, entre 8 y 9), que ya han permitido sumar clientes en la región.

Junto a los sectores agrícola, ganadero e industrial, Yaracuy es un estado referencia en turismo religioso, gastronomía y que cuenta para los amantes del senderismo con hermosos paisajes naturales como los que ofrecen el Parque Nacional Yurubí, el Cerro María Lionza y la Hacienda La Cocorota, entre otros.

La agencia San Felipe está ubicada en la avenida Libertador, cruce con calle 6, edificio Hermanos Domingues, PB, municipio San Felipe, estado Yaracuy.

