Muralistas de todo el mundo llegan al Festival East End de Houston: estos son los horarios y actividades para toda la familia

El Distrito Cultural East End, en la ciudad de Houston (Texas) invitó a los ciudadanos amantes del arte y medios de comunicación al Festival de Murales Buffalo Bayou 2025 (BBMF).

El evento artístico local se realizará en octubre durante el East End y contará con la presencia de más de 50 muralistas de todo el mundo.

El Distrito Cultural recordó a la población que el festival es gratuito y apto para toda la familia, además, presentó un horario de actividades para el disfrute de los asistentes.

Primer fin de semana en Houston

Viernes, 11 de octubre: Inicio en J Bar M con arte en vivo, mercado de vendedores y batallas internacionales de breakdance.

Miércoles, 16 de octubre: Mesa redonda con artistas a mitad de semana en HeadQuarters (3302 Canal St.) con creativos del sector.

Segundo fin de semana (atracciones principales)

Viernes, 17 de octubre: Fiesta oficial de lanzamiento en Moon Tower Inn para la batalla artística Texas vs. The World.

Sábado, 18 de octubre (11:00-20:00): Pintura mural en directo, exposición de coches, mercado de vendedores y música local.

Domingo, 19 de octubre (11:00-18:00): Instalaciones murales finales, exposición de coches, puestos de vendedores y Lucha Libre.

Más de 4.000 asistentes

El festival busca consolidar al East End como el principal corredor artístico y cultural de Houston. Su pasada edición, en el año 2014, contó con más de 4000 asistentes, por lo que se espera una mayor afluencia este año.

El Festival de Murales Buffalo Bayou 2025 ffrece un impacto visual duradero, refuerza el orgullo de la comunidad e impulsa el turismo cultural en un barrio que combina tradición, innovación y accesibilidad.

Los murales se encuentran en la antigua Olshan’s Lumber Company y en los edificios adyacentes.

