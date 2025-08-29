¡Atención, inmigrantes! Entregas gratuitas de útiles y alimentos en Carolina del Norte: conoce fechas y lugares

Suscríbete a nuestros canales

En Charlotte, tanto los nuevos residentes como los de toda la vida de Carolina del Norte, tendrán la oportunidad de asistir a varios eventos gratuitos, donde podrán recibir alimentos y útiles escolares, entre otros beneficios.

Compare Foods, una cadena de supermercados, reafirma su compromiso con la comunidad local a través de una iniciativa integral que beneficia a cientos de familias en Carolina del Norte.

La empresa anunció la entrega de miles de útiles escolares, la distribución de alimentos gratuitos y la oferta de clases de inglés para adultos, demostrando un sólido apoyo a la educación y el bienestar de los residentes.

La campaña, que tuvo lugar durante el fin de semana en varias de sus tiendas, atrajo a una gran cantidad de familias que se beneficiaron de la generosidad de la cadena.

Voluntarios de Compare Foods distribuyeron mochilas, cuadernos, lápices y otros materiales esenciales, asegurando que los estudiantes de la zona comiencen el año escolar equipados y listos para aprender.

El evento también incluyó la entrega de bolsas de alimentos, ayudando a las familias a enfrentar los desafíos económicos.

Además de la asistencia material, Compare Foods lanzó un programa de clases de inglés gratuitas.

Esta iniciativa busca empoderar a los inmigrantes, proporcionándoles las herramientas lingüísticas necesarias para integrarse mejor en la sociedad y acceder a más oportunidades.

“Creemos que una comunidad fuerte se construye con apoyo mutuo. Estamos orgullosos de invertir en el futuro de nuestros vecinos,” dijo un representante de la compañía.

La acción de Compare Foods ejemplifica el impacto positivo que las empresas pueden tener al ir más allá de sus operaciones comerciales.

¿Cuándo y dónde será la próxima entrega de útiles escolares y alimentos gratis en Carolina del Norte?

Compare Foods celebra sus dos últimos eventos de agosto y los invita a participar.

Marquen sus calendarios, ya que la cadena de supermercados abrirá sus puertas en dos ubicaciones diferentes para la entrega de útiles escolares y alimentos.

El sábado 30 de agosto de 2025, Compare Foods los espera de 3:00 p. m. a 7:00 p. m. en su tienda ubicada en 818 E Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217.

El domingo 31 de agosto de 2025, el evento final tendrá lugar en 201 W Arrowood Rd, Charlotte, NC 28217, también de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

International House es una organización sin fines de lucro que apoya a los inmigrantes que se asientan en Carolina del Norte, especialmente en la ciudad de Charlotte.

Para ayudar a los migrantes a integrarse en la comunidad e impulsar a los negocios locales, International House organiza varios eventos durante el año. Uno de ellos, llamado Welcome To Charlotte, es una orientación para que los recién llegados aprendan información básica sobre la ciudad.

Además, International House proporciona recursos sobre temas como salud, vivienda, educación, alimentos y cuidado de niños. Aunque la organización no ofrece alimentos, útiles escolares o clases de inglés, sí le informa a la gente dónde conseguir estos productos y servicios sin costo.

Próxima charla: Welcome To Charlotte

Para asistir a la próxima charla de Welcome To Charlotte, es necesario confirmar su asistencia en la página del evento:

Fecha: viernes, 29 de agosto de 2025

Hora: 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

Ubicación: 1611 E 7th St, Charlotte, NC 28204

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube