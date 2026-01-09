Hasta $5.000 en beneficios: guía con las claves de elegibilidad y ventajas fiscales en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio de la temporada de impuestos en Estados Unidos (EEUU), el próximo 26 de enero de 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha puesto en marcha la infraestructura para uno de los programas de ahorro más ambiciosos de la década.

A diferencia de un cheque de estímulo convencional, la promesa de un beneficio de hasta $5.000 se presenta como una herramienta de inversión a largo plazo.

Lo primero que debe tener en cuenta es que la implementación de las denominadas “Trump Accounts” (Cuentas Trump) tiene como objetivo que los menores de edad comiencen su vida adulta con un respaldo financiero sólido.

A continuación, presentamos los detalles fundamentales de esta nueva normativa y cómo prepararte para la campaña fiscal de 2026.

Puntos clave sobre el estímulo de hasta $5.000

Las Cuentas Trump son cuentas de ahorro e inversión con ventajas fiscales destinadas exclusivamente a menores de 18 años que posean un número de Seguro Social (SSN) válido.

Funcionan bajo un esquema de impuestos diferidos, similar a una cuenta IRA tradicional. Es decir, el dinero crece sin pagar impuestos sobre las ganancias anuales, y solo se tributa al momento del retiro, décadas después.

El punto más atractivo para las nuevas familias es el plan piloto de $1.000.

El Gobierno federal realizará un depósito único de esta cantidad en las cuentas de niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Requisito clave: el menor debe ser ciudadano estadounidense y contar con su SSN.

Además, tenga en cuenta que, gracias a donaciones privadas recientes, como la de la Fundación Michael & Susan Dell, algunos beneficiarios en zonas específicas podrían recibir bonos adicionales de hasta $250.

Aportaciones, límites sobre el beneficio

Aunque el límite anual de aportaciones es de $5.000, el sistema es flexible sobre el origen de los fondos:

Padres y familiares: pueden contribuir con dinero después de impuestos.

Empleadores: las empresas pueden aportar hasta $2.500 al año a la cuenta de los hijos de sus empleados.

Lo más relevante es que esta cantidad no cuenta como ingreso imponible para el trabajador, lo que representa un ahorro directo en impuestos.

Organizaciones sin fines de lucro: pueden realizar donaciones que, en ciertos casos, no computan para el límite de los $5.000.

A diferencia de una cuenta de ahorros común que genera intereses mínimos, los fondos en estas cuentas deben invertirse por ley en fondos indexados o ETFs de bajo costo (comisiones menores al 0.1%) que sigan índices bursátiles de EEUU, como el S&P 500.

El objetivo es que el interés compuesto multiplique el capital durante los 18 años de "periodo de crecimiento" antes de que el joven pueda acceder a ellos.

¿Cuándo arranca? + Datos de interés

Aunque el IRS ha confirmado que la ley ya está vigente, las aportaciones y la apertura formal a través de instituciones financieras seleccionadas o el portal oficial comenzarán el 4 de julio de 2026.

Los padres deberán utilizar el nuevo Formulario 4547 para registrar a sus hijos.

Es vital mencionar que el dinero no puede tocarse hasta que el beneficiario cumpla 18 años.

Si se retira antes, se enfrentarán penalidades fiscales severas, a menos que sea para casos excepcionales como gastos de educación superior o compra de primera vivienda, reglas que se detallarán en las regulaciones finales.

Ten en cuenta que:

Puedes presentar el formulario junto con tu declaración de impuestos de 2025 (que se entrega ahora en 2026).

Acción necesaria: si tienes hijos nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, asegúrate de marcar la Parte III, línea 7 del formulario para reclamar el bono de $1,000 del programa piloto federal.

Para las familias donde los padres pueden no tener estatus legal pero sus hijos son ciudadanos (nacidos en EEUU), este beneficio es totalmente accesible siempre que el niño tenga su SSN.

El estatus de los padres no impide que el menor reciba los $1.000 o que se abra la cuenta a su nombre.

