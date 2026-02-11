Vigilancia extrema en 2026: por qué EEUU cercó el espacio marítimo de Cuba

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos intensifica su presencia frente a las costas de Cuba con el despliegue del sistema TARS, un imponente globo aerostático de vigilancia conocido como el "ojo en el cielo", que vigila cada movimiento aéreo y marítimo en la región.

El despliegue, que coincide con la presencia de buques militares a pocos kilómetros de la isla, forma parte de una robusta estrategia de seguridad nacional que busca blindar el Caribe contra actividades ilícitas.

El "Ojo en el Cielo": tecnología TARS en acción

El dispositivo, identificado con la matrícula N807XR, es un radar aerostático cautivo fabricado por Lockheed Martin y operado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estas son sus capacidades:

Ubicación estratégica: Opera desde los cayos de Florida, a unos 145 kilómetros de La Habana .

Altitud y alcance: Se mantiene a unos 2.5 kilómetros de altura, lo que le permite detectar aeronaves y barcos a baja altura en un radio de hasta 322 kilómetros , superando los límites de cualquier radar terrestre.

Monitoreo continuo: A diferencia de los aviones espía, el globo puede permanecer estático durante días, proporcionando una transmisión de datos ininterrumpida sobre el tráfico transfronterizo.

Operación "Southern Spear": militares a las puertas de Cuba

El despliegue del globo no es un evento aislado. Datos de la plataforma VesselFinder confirmaron que durante el fin de semana, al menos tres buques militares de EE. UU. operaron a una distancia mínima de las aguas territoriales cubanas.

Uno de los navíos fue detectado a menos de ocho millas náuticas de la costa, frente a Cayo Romano Occidental. Estos movimientos se enmarcan en la operación Southern Spear (Lanza del Sur), una campaña activa desde 2025 bajo el mando del Comando Sur que tiene como objetivos:

Interceptar el narcotráfico y el contrabando. Vigilar el transporte de petróleo sujeto a sanciones internacionales. Desmantelar redes criminales transnacionales en el Caribe y el Pacífico oriental.

Vigilancia bajo la lupa internacional

Aunque Washington mantiene estas operaciones como rutinarias dentro de su estrategia de seguridad, el despliegue ha captado la atención global.

La agencia estatal rusa TASS fue una de las primeras en reportar el lanzamiento, citando fuentes de control de tráfico aéreo que notificaron a todos los usuarios del espacio aéreo sobre la presencia del aerostato estratosférico.

Por ahora, la plataforma FlightRadar24 continúa mostrando al globo en funcionamiento, confirmando que la "Lanza del Sur" mantiene su presión sobre una de las rutas marítimas más vigiladas del mundo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube