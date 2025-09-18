Mejores lugares de empleo para latinos en EEUU en 2025: conozca lo que revela este nuevo ranking

Suscríbete a nuestros canales

No se puede negar que una parte importante de la fuerza laboral en Estados Unidos (EEUU) está compuesta por latinos y para esta comunidad es importante conocer cuáles son los empleadores por los que vale la pena postular o esperar una vacante de trabajo, conoce lo que ha revelado un reciente estudio.

Estamos hablando de un nuevo ranking publicado por Plant-A Insights Group, una firma de investigación de mercado y análisis de datos, y Newsweek.

Vale la pena destacar que en Plant-A Insights Group son expertos en la creación de metodologías para clasificar y calificar a las compañías según criterios específicos, como la calidad del servicio al cliente.

Ahora, en esta oportunidad se dieron a la tarea de crear su primer ranking de las 500 mejores empresas para hispanos y latinos en el país, que lleva por nombre America's Greatest Workplaces for Hispanics and Latinos 2025.

Detalles sobre el informe de las mejores empresas para latinos en 2025

La selección de las empresas se basó en una metodología rigurosa que incluyó:

Una encuesta confidencial a más de 47,000 profesionales de origen hispano y latino.

La revisión de más de 700,000 reseñas de empresas.

Un análisis de datos públicos y entrevistas con profesionales de recursos humanos.

Se evaluaron más de 120 indicadores clave de rendimiento (KPIs), incluyendo el liderazgo, la compensación, el balance entre la vida laboral y personal, y la integridad de la empresa.

El objetivo es reconocer a las empresas que demuestran un “compromiso excepcional” con la creación de un ambiente de trabajo inclusivo y de apoyo para los empleados de origen hispano y latino.

Es importante saber que el estudio destaca la importancia de factores como el sentido de pertenencia, el desarrollo profesional, y el respeto.

Se indica que las empresas que obtuvieron las mejores calificaciones son aquellas que no solo tienen una fuerza laboral diversa, sino que también fomentan activamente un ambiente donde los empleados hispanos y latinos sienten que sus contribuciones son valoradas y tienen oportunidades para crecer.

Conozca el Top 30 de ranking y los sectores a los que pertenecen

- En el top del 1 al 10 tenemos a las siguientes empresas:

Cedars-Sinai: Salud y cuidado médico (Health Care)

Crocs: Calzado y moda (Retail/Apparel)

JetBlue: Transporte aéreo y aviación (Travel & Transportation)

JPMorgan Chase: Servicios financieros (Financial Services)

Mercedes-Benz USA: Automotriz (Automotive)

American Express: Servicios financieros (Financial Services)

New York-Presbyterian Hospital: Salud y cuidado médico (Health Care)

Deloitte: Consultoría y servicios profesionales (Professional Services)

Dell Technologies: Tecnología y hardware (Technology)

T-Mobile: Telecomunicaciones (Telecommunications)

- En el top del 11 al 20 tenemos:

Johnson & Johnson: Salud y farmacéutica (Health Care/Pharmaceuticals)

Fidelity Investments: Servicios financieros (Financial Services)

The Coca-Cola Company: Bebidas y alimentos (Food & Beverage)

Target: Comercio minorista (Retail)

Bank of America: Servicios financieros (Financial Services)

The Home Depot: Comercio minorista para el hogar (Home Improvement Retail)

Wells Fargo: Servicios financieros (Financial Services)

Accenture: Consultoría y tecnología (Consulting & Technology)

Starbucks: Alimentos y bebidas, cafeterías (Food & Beverage/Retail)

Microsoft: Tecnología y software (Technology/Software)

- Mientras que en el top del 21 al 30 lideran:

Cigna: Salud y seguros (Health Care/Insurance)

Verizon: Telecomunicaciones (Telecommunications)

The Vanguard Group: Servicios financieros (Financial Services)

Marriott International: Hospitalidad y hotelería (Hospitality)

CVS Health: Farmacéutica y cuidado de salud (Health Care/Retail)

Intel: Tecnología y hardware (Technology)

Nordstrom: Comercio minorista (Retail/Fashion)

Lowe's: Comercio minorista para el hogar (Home Improvement Retail)

Hilton Worldwide: Hospitalidad y hotelería (Hospitality)

Amazon: Tecnología y comercio electrónico (Technology/E-commerce)

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube