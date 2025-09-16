Feria de empleo en Los Ángeles: dónde y cuándo participar para encontrar tu trabajo ideal

Suscríbete a nuestros canales

En una importante ciudad de California, Estados Unidos (EEUU), se llevará a cabo un nuevo evento laboral que ofrecerá oportunidades a las personas que están en la búsqueda de empleo o para aquellos que buscan cambiar de trabajo.

Estamos hablando de la nueva feria de empleo que se celebrará este mes en Los Ángeles: La 26.ª Feria Anual de Ventas y Carreras Profesionales de Los Ángeles

Es importante tener en cuenta que, este tipo de eventos marcan la pauta en contrataciones, ya que permiten que los solicitantes puedan:

Conectarse directamente con empleadores, participar en entrevistas en el lugar, y obtener asesoría sobre cómo mejorar sus habilidades laborales.

“¿Buscas una nueva carrera en Los Ángeles? Ahora puedes reunirte y realizar entrevistas personales con empleadores de renombre local y nacional en la Feria de Empleo de Los Ángeles: presencial y en vivo (todos los puestos)”, señalan en el anuncio.

Detalles de la feria de empleo en Los Ángeles

Los interesados deben saber que el encuentro laboral gratuito se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre, y está siendo organizado por Diversity Career Group.

Las personas que quieran sumarse al evento deben tomar nota:

Se llevará a cabo en Hilton Los Ángeles Airport - LAX: 5711 West Century Boulevard Los Ángeles, CA 90045. La cita es de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Tenga presente que los organizadores recomiendan a los asistentes que se registren en el siguiente enlace, aunque no es obligatorio:

Durante esta feria laboral, podrán encontrar oportunidades en:

Ventas, Ventas Internas, Ingenieros, Ingenieros Aeroespaciales, Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Aeroespaciales Sénior, Ventas Externas, Minoristas.

Administración, Ventas Financieras, Ventas B2B, Gerentes de Cuentas, Gobierno, Servicio al Cliente, Gerentes de Proyecto, Supervisores de Mantenimiento.

Salud, Ventas Industriales, Hipotecas, Consultoría Financiera, Minoristas, Ventas de Seguridad, Ventas de Seguros, Gerente Minorista, Telecomunicaciones.

Control de Plagas, Logística, Ventas de Energía Solar, Ventas de Software, Puestos de Trabajo desde Casa, Aprendices de Gestión y más.

También señalan que, Los paquetes de beneficios varían según la empresa, pero que la mayoría incluye una combinación de lo siguiente: https://www.eventbrite.com/e/los-angeles-job-fair-los-angeles-career-fair-tickets-426932495587?aff=erellivmlt.

Paquetes de beneficios corporativos: Puestos asalariados - Salario base + Puestos - Bonificaciones - Comisiones - Automóvil o subsidio para automóvil.

Celular/computadora portátil - Puestos para trabajar desde casa - Seguro médico/dental/de la vista/de vida completo - Vacaciones pagadas - Cuenta de gastos.

Capacitación corporativa completa - Reembolso de matrícula universitaria - Capacitación gerencial - Avance profesional rápido, entre otros.

Como siempre, la recomendación es prestar especial importancia a su vestimenta, renovar su currículum y llevar con usted suficientes para que no se quede corta a la hora de postularse a todas las vacantes que le resulten atractivas.

