Feria de empleo en Los Ángeles: dónde y cuándo participar para encontrar tu trabajo ideal

En una importante ciudad de California, Estados Unidos (EEUU), se llevará a cabo un nuevo evento laboral que ofrecerá oportunidades a las personas que están en la búsqueda de empleo o para aquellos que buscan cambiar de trabajo.
Estamos hablando de la nueva feria de empleo que se celebrará este mes en Los Ángeles: La 26.ª Feria Anual de Ventas y Carreras Profesionales de Los Ángeles
Es importante tener en cuenta que, este tipo de eventos marcan la pauta en contrataciones, ya que permiten que los solicitantes puedan:
- Conectarse directamente con empleadores, participar en entrevistas en el lugar, y obtener asesoría sobre cómo mejorar sus habilidades laborales.
Detalles de la feria de empleo en Los Ángeles
Los interesados deben saber que el encuentro laboral gratuito se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre, y está siendo organizado por Diversity Career Group.
Las personas que quieran sumarse al evento deben tomar nota:
Se llevará a cabo en Hilton Los Ángeles Airport - LAX: 5711 West Century Boulevard Los Ángeles, CA 90045. La cita es de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Tenga presente que los organizadores recomiendan a los asistentes que se registren en el siguiente enlace, aunque no es obligatorio:
Durante esta feria laboral, podrán encontrar oportunidades en:
- Ventas, Ventas Internas, Ingenieros, Ingenieros Aeroespaciales, Ingenieros Mecánicos, Ingenieros Aeroespaciales Sénior, Ventas Externas, Minoristas.
- Administración, Ventas Financieras, Ventas B2B, Gerentes de Cuentas, Gobierno, Servicio al Cliente, Gerentes de Proyecto, Supervisores de Mantenimiento.
- Salud, Ventas Industriales, Hipotecas, Consultoría Financiera, Minoristas, Ventas de Seguridad, Ventas de Seguros, Gerente Minorista, Telecomunicaciones.
- Control de Plagas, Logística, Ventas de Energía Solar, Ventas de Software, Puestos de Trabajo desde Casa, Aprendices de Gestión y más.
También señalan que, Los paquetes de beneficios varían según la empresa, pero que la mayoría incluye una combinación de lo siguiente: https://www.eventbrite.com/e/los-angeles-job-fair-los-angeles-career-fair-tickets-426932495587?aff=erellivmlt.
- Paquetes de beneficios corporativos: Puestos asalariados - Salario base + Puestos - Bonificaciones - Comisiones - Automóvil o subsidio para automóvil.
- Celular/computadora portátil - Puestos para trabajar desde casa - Seguro médico/dental/de la vista/de vida completo - Vacaciones pagadas - Cuenta de gastos.
- Capacitación corporativa completa - Reembolso de matrícula universitaria - Capacitación gerencial - Avance profesional rápido, entre otros.
Como siempre, la recomendación es prestar especial importancia a su vestimenta, renovar su currículum y llevar con usted suficientes para que no se quede corta a la hora de postularse a todas las vacantes que le resulten atractivas.
