Peces payaso podrían desaparecer en los próximos años por este motivo

En los próximos años los peces payaso y las anémonas, dos de los animales más populares de los océanos, podrían desaparecer.

De acuerdo con Infobae, el reciente colapso de las poblaciones de estos peces en el centro del Mar Rojo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos ante el aumento de las temperaturas oceánicas.

Un estudio liderado por la Universidad de Boston reveló que las olas de calor marinas de los últimos años han desencadenado una ruptura en la relación mutualista entre estas dos especies, con consecuencias devastadoras para la biodiversidad local.

El mutualismo describe una relación simbiótica en la que especies diferentes obtienen beneficios de supervivencia a través de su interacción.

Este fenómeno, que se replica en otros lugares del mundo, ha resultado especialmente perjudicial para el emblemático dúo formado por el pez payaso y las anémonas.

¿Qué dicen los expertos?

Morgan Bennett-Smith, candidata a doctorado en el Laboratorio de Ecología Evolutiva Marina de la Universidad de Boston y autora principal del estudio, según sus observaciones, las temperaturas extremas han superado el umbral de tolerancia tanto de las anémonas como de los peces payaso.

Las altas temperaturas causadas por el cambio climático inducido por la actividad humana ha elevado la temperatura de los océanos a niveles sin precedentes, alterando las relaciones mutualistas que sostienen los ecosistemas submarinos.

En tal sentido, el estudio concluyó que las olas de calor en el mar han superado el umbral de tolerancia de ambas especies, que de no controlarse los peces payaso como las anémonas estarían destinadas a la extinción.