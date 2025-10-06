Instagram cambia las reglas: conoce el nuevo formato para tus videos

Suscríbete a nuestros canales

Instagram ha implementado cambios significativos en el formato de sus publicaciones de video, una medida que busca optimizar la experiencia de los usuarios y creadores de contenido en la plataforma. Este ajuste responde a la continua evolución en el consumo de video y afecta directamente la forma en que el contenido se presenta en los feeds.

La plataforma ha consolidado sus formatos para simplificar la publicación. Los creadores ahora deberán prestar especial atención a las proporciones de sus videos para asegurar su correcta visualización y mantener el compromiso con sus audiencias.

El nuevo estándar de formato

El principal cambio se centra en estandarizar la proporción de los videos. Instagram está promoviendo el formato 9:16 vertical para la mayoría del contenido, buscando una visualización a pantalla completa que se alinea con la experiencia de Reels y las Stories.

Proporción Vertical 9:16: Este formato es ahora el preferido para la visualización en pantalla completa en el feed y es esencial para maximizar la inmersión del usuario. Los vídeos subidos en otras proporciones (como el 1:1 cuadrado o el 4:5 vertical tradicional) podrían ser recortados o aparecer con barras negras.

Duración: Aunque la plataforma maneja diferentes límites según el tipo de video (Reel, Historia, o video en el feed), la tendencia es favorecer el contenido breve y dinámico.

Este ajuste de reglas es crucial para los influencers, marcas y cualquier persona que utilice Instagram como herramienta de comunicación. Adaptarse rápidamente a estos nuevos estándares es fundamental para mantener la visibilidad de las publicaciones en el algoritmo.





