Warner Bros toma la historia de un inmigrante venezolano y lo convierte en comic: sobrevivió al Darién

Warner Bros y Discovery en Español convirtió en un comic la historia del venezolano Michell Stella, como parte del mes de la hispanidad.

Además, es considerado como uno de los cuatro latinos más influyentes en Estados Unidos (EEUU).

“Cuando veo estas ilustraciones no solo veo un cómic, veo mi vida convertida en arte. Discovery en español y Warner Bros. Discovery tomó mi historia y la transformó en algo eterno, un recordatorio de que los sueños más lejanos pueden cumplirse”, indicó Stella, en su cuenta de Instagram.

Igualmente, agregó que él es una “prueba de que no hay imposibles, que con fe, disciplina y resiliencia todo se puede lograr”.

Así comenzó la historia del venezolano

La publicación está acompañada de una imágenes del comic, en el que cuenta que su historia comenzó a los 19 años cuando decidió emigrar de Venezuela cruzar el peligroso trayecto del Tapón del Darién y varios países más, para cumplir sus sueños de convertirse en modelo.

Según contó en una entrevista a BBC News, logró finalmente llegar a Nueva York, donde se enfrentó a la dura realidad de tener que sobrevivir en una ciudad costosa y competitiva.

A pesar de sus dificultades económicas, no perdió las esperanzas de alcanzar sus sueños, por lo que mientras desempeñaba diferentes ocupaciones temporales, comenzó a publicar contenido en sus redes sociales para darse a conocer.

En una de esas grabaciones, que estaba realizando en Times Square, fue cuando una cazadora de talentos de una agencia de modelaje vio su potencial y comenzó a hacer una carrera.

Comenzó a participar en castings hasta que llegó la oportunidad que tanto quería, desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York.