Nueva función "Pago Instantáneo": ChatGPT también puede hacer tus compras

Suscríbete a nuestros canales

OpenAI ha anunciado la integración de una revolucionaria función en su modelo de lenguaje avanzado, ChatGPT, denominada "Pago Instantáneo".

Esta nueva capacidad posiciona al chatbot no solo como una herramienta de información y creación, sino también como un asistente transaccional, permitiendo a los usuarios realizar compras directas dentro de la interfaz de chat.

La función "Pago Instantáneo" marca un salto significativo en la evolución de las plataformas de Inteligencia Artificial (IA), al conectar la conversación y la toma de decisiones con la ejecución financiera.

El objetivo es simplificar el comercio electrónico, permitiendo a los usuarios, por ejemplo, identificar un producto, compararlo y comprarlo sin tener que salir del chat.

¿Cómo funciona la compra a través de ChatGPT?

Aunque la compañía no ha detallado completamente la lista inicial de socios comerciales, se espera que el sistema funcione mediante la integración de APIs de terceros y pasarelas de pago seguras.

Al solicitar un producto o servicio, ChatGPT guiará al usuario a través del proceso de compra, utilizando información de pago previamente almacenada o solicitándola de forma segura en el momento.

La implementación de esta herramienta busca generar una experiencia de compra más fluida y conversacional.

Esta integración no solo aumenta la utilidad del modelo para el consumidor final, sino que también abre nuevas vías para las empresas que buscan utilizar la IA como un canal directo de ventas.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube