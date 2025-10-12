Un hombre obtiene el récord guinness por el nombre personal más largo: ¡Supera las dos mil palabras!

Suscríbete a nuestros canales

Laurence Watkins, originario de Nueva Zelanda y residente en Australia, obtuvo el récord Guinness al registrar el nombre personal más extenso legalmente reconocido.

Su identidad oficial está compuesta por 2.253 palabras únicas, una singularidad que captó atención internacional y se convirtió en fenómeno viral, según Guinness World Records, refiere Infobae.

Pero para llegar allí, tuvo que pasar por un inusual recorrido legal en marzo de 1990, cuando Watkins decidió superar el récord existente tras leer el famoso libro de los récords.

“Siempre me fascinaron los récords inusuales que algunas personas intentaban batir, y realmente quería formar parte de ese mundo”, afirmó Watkins.

En una época sin acceso cotidiano a dispositivos electrónicos, Watkins desembolsó varios cientos de dólares para que una persona mecanografiara la extensa lista de nombres.

El Tribunal de Distrito de Nueva Zelanda aceptó su solicitud, pero el Registro General la rechazó en primera instancia. Pero Watkins insistió y llegó hasta el Tribunal Superior, que finalmente falló a su favor, permitiéndole registrar oficialmente su nombre completo.

Como consecuencia, las autoridades neozelandesas modificaron, posteriormente, dos leyes para impedir que otros intentaran una hazaña similar.

¿Qué contiene el nombre?

Watkins extrajo nombres de libros mientras trabajaba en la biblioteca municipal, además, aceptó sugerencias de colegas.

“Entre los cientos elegidos está ‘AZ2000’, que representa tener nombres de la A a la Z y sumar un total de 2.000 nombres”, explicó Watkins.

Consecuencias

Relató que tener un nombre tan largo le ha generado problemas, sobre todo ante organismos oficiales, ya que ningún documento de identificación puede reflejar su nombre completo, lo que ha dado lugar a situaciones administrativas poco comunes.

A pesar de estas complicaciones y de los cambios legislativos en Nueva Zelanda, la historia de Watkins no deja de generar curiosidad y viralidad.

Por lo que Guinness World Records plantea la interrogante de si alguien podrá superar esta marca alguna vez, pero, de momento, Watkins puede afirmar que posee una distinción única entre los más de 8.000 millones de habitantes del planeta.