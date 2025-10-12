Atención turistas: estos cuatro lugares del mundo no los deberías visitar

Suscríbete a nuestros canales

En el planeta existen una gran cantidad de lugares peligrosos y extremos, ya sea por conflictos armados o condiciones naturales, que no pueden ser visitados.

Los motivos varían desde la violencia humana hasta la hostilidad del entorno, pero todos comparten un elemento fundamental: el peligro es una constante, refiere Infobae.

Pero esta oportunidad les mencionaremos los cuatro lugares más peligrosos del mundo, los cuales son:

Isla Sentinel del Norte

Ubicada en la bahía de Bengala frente a las costas de la India, es habitada por el pueblo indígena sentineles que muestran un rechazo absoluto de sus miembros a cualquier contacto exterior. El ingreso a este lugar está prohibido por ley. Y se ha evidenciado que aquellos que han intentado ingresar no vuelven a salir.

Ciudad de Port Moresby

Es la capital de Papúa Nueva Guinea, en la que se registran índices muy altos de criminalidad y violencia de pandillas. La falta de respuesta efectiva de las autoridades contribuyen a una sensación de inseguridad generalizada, sobre todo en las zonas urbanas.

Desierto de Danakil

En este entorno, situado en el Cuerno de África, confluyen temperaturas extremas, actividad volcánica y emanaciones de gases tóxicos. La inestabilidad política de la región añade un factor extra de peligro. Pese a estos riesgos, la apariencia casi extraterrestre del lugar sigue atrayendo a viajeros decididos.

Isla de las Cobras

Se encuentra en Brasil y se ganó su nombre por la presencia de la serpiente golden lancehead, especie extremadamente venenosa. Por esta razón, el gobierno prohíbe la entrada y únicamente permite visitas científicas controladas.