Caraqueños resuelven comida con pescados económicos: conozca variedad y precios

Al momento de comprar pescado, la gente compra lo necesario, lo más económico y buscan formas de rendirlo.

En inversiones Veneluzo, pescadería ubicada en Propatria, venden variedad de pescados. Bonita, Lisa o Mojarra por $ 2,94 el kg cada uno, sardinas por $ 1,78; Raya o Roncador pequeño por $ 2,64, Roncador grande o Tahalí por $ 3,86; filet de sardinas por $ 2,61; Picúa por $ 2,52; Cojinúa por 4,16; Pargo Rojo por $ 5,05; Carite Sierra por $ 5,91; Lebranche por 3,56.

El pescadero, José Luís Rondón, indicó que lo que más compra la gente son “las sardinas porque rinden más, el filet de Merlusa ($7,43 kg) porque lo desmechan y lo hacen con arroz”.

Comentó que a veces llevan combos, el local ofrece tres combos; dos kg de Bonita o de Lisa por $ 4,45; dos kg de Cataco por $ 5,34. Acotó que las ventas subieron debido a los costos de la carne y los huevos, el pescado es una opción.

En Catia, Lice Castro es dueña de su emprendimiento, que aún no tiene nombre, y vende filet de Merlusa por $ 5,34 el kg.

“Lo que más compran es filet de Merlusa, Mojarra, Carite, Atún, Curbina o Dorado; porque son los más económicos”, dijo.

El atún cuesta $ 10 el kg, Carite o Curbina por $ 7 el kg, “a veces llega Cataco por $ 3 el kg”. Afirmó que “la gente compra lo necesario. Por ejemplo, 1 kg de Mojarra tiene tres unidades, en ruedas son nueve. El filet de Merlusa incluye 10 unidades”.

Llevan pescado como alternativa

Comentó que la gente desmecha el filet y lo cocina con arroz; o en empanadas con aliños. “Como la carne está cara, la gente busca pescado”.

En Comercial Vilcar 88, ubicado en el Mercado de San Martín, vende el kg de Coro Coro por $ 3,44 el kg; Roncador por $ 4,25; Tahalí por $ 5,20; Cojinúa por $ 5,85; Carite por $ 7,19; Róbalo, Merlusa o Cazón por $ 8,32; y Atún por $ 11,53.

Compran lo que necesitan y lo más económico

El encargado del negocio, Carlos Reyes, indicó que la gente compra más Coro Coro, Rocador o Cojinúa por ser los más económicos.

“Cazón, Atún y Raya rinden mucho en una pasta o con arroz, desmenuzados. Compran de acuerdo al número de personas en la casa, si son cuatro llevan cuatro pescaditos, dos o tres filetes, medio kg o un kg”, dijo.

La encargada de la pescadería La Maravilla, Bárbara Marcano, indicó que el kg de Carite o Curbina cuesta $ 8,61; Robalo por $ 9,80; Pargo por 4 9,51; los más económicos son Cojinúa por $ 5,05 el kg y Lisa por $ 3,86.

“La gente compra más filet de Curbina o Merlusa, medio kg o un cuarto de kg y lo rinde, se puede hacer en cuadritos con arroz, sudado, en seviche”, dijo.

