¿Conoce la clasificación de los huevos en Venezuela?: sepa la variedad que existe

En Venezuela existen varios tipos de huevos de gallina, la variedad de esta popular proteína depende de varios factores como su tamaño, forma, peso y color.

Losa huevos de gallina difieren en tamaño y peso. Los huevos pequeños pesan menos de 49,99 gramos por unidad, los medianos de 50 gr a 55,99 gr por unidad, los grandes de 56 gr a 64 gr por unidad; y los Extragrandes más de 65 gr por unidad, según Notas Agropecuarias Venezuela.

El estándar de producción de una gallina ponedora para el período de 52 semanas es de 300 huevos grandes, es decir, de más de 60 gr de peso, con una eficiencia de conversión alimenticia de por lo menos 1,54 gr por docena producida de huevos grandes (720 gr mínimo, 60 gr por 12 unidades).

Producir huevos grandes y extragrandes requiere de más alimento por docena producida, para compensar los mayores costos estos tienen que preciarse mejor. Por el contrario, los huevos medianos y pequeños se precian menos.

Los huevos también difieren por el color de la cáscara, por lo que hay huevos blancos y huevos rojos, esta es una característica racial. La preferencia del consumidor es característica de ciertos mercados, por ejemplo, el consumidor americano prefiere los huevos blancos, mientras que el consumidor venezolano los prefiere rojos, los que asume como más “criollos”.

Huevos se clasifican por nomenclatura y peso

La empresa Huevoeste en su cuenta de Instagram expone una completa clasificación de la proteína por nomenclatura.

“Los huevos AG es un huevo tipo A de granja, el AT o A de marca Tunal; y BG; y así sucesivamente”, dice el video de la publicación.

Añadió que también existe una clasificación de acuerdo al peso de los huevos; tamaño y cantidad que se compre, por ejemplo:

Jumbo: 14-16 kg y pesa más de 78 gr la unidad

Extra: 26-28 kg

AA: 24,50 -26 kg.

A: 22,50-24,50 kg.

B: 20-22,50kg

B (bajo): 18-20 Kg

C: 16-18 Kg.

Sucios: 22,50-24,50 kg

Blancos: 22-25 kg

Conviene hacer la aclaratoria que este negocio ubicado en el oeste de Caracas, comercializa huevos frescos para otros comercios.

La empresa avícola_picar en su cuenta de TIK TOK, clasifica los huevos según su tipo y peso por unidad:

Jumbo: Pesa más de 78 gr la unidad

AAA: Pesa de 67 a 77,9 gr

AA: Pesa de 60 a 66,9 gr

A: Pesa de 53 a 59,9 gr

B: Pesa de 46 a 52,9 gr

C: Pesa menos de 46 gr

Diferencia entre huevos tipo A, B y C:

Un huevo tipo A es fresco, de lata calidad, sin defectos, cáscara limpia y sin lavar, generalmente de tamaño mediano o grande, ideal para consumo directo y en platos donde la apariencia es importante. Es un huevo que no ha pasado por tratamientos de conservación, a diferencia de los tipos B y C.

Los huevos tipo B son frescos, de calidad normal, más pequeños que los tipo A. Pueden tener pequeñas imperfecciones la cáscara y se destinan más para el consumo doméstico o la industria.

Los huevos tipo C son más pequeños, pesan menos de 46 gr, suelen destinarse a la industria alimentaria y no alimentaria; también para consumo directo.

