Minorista en Estados Unidos ofrece nuevo beneficio: pase VIP a sus instalaciones

Suscríbete a nuestros canales

Una de las maneras en las que las cadenas minoristas como Walmart, Costco, Target, entre otras, mantienen a sus clientes son los beneficios que ofrecen cada cierto tiempo, sobre todo a los usuarios "más fieles".

De vez en cuando, los compradores reciben premios y regalos a cambio, o en otros casos, tienen acceso de primera mano a muchos productos.

Recientemente, una de las cadenas minoristas que busca ofrecer mejores servicios a su fiel clientela es Costco.

¿Qué nuevos beneficios trae Costco?

Desde septiembre, los clientes que cuenten con la Membresía Ejecutiva de Costco tendrán acceso tempranero a las tiendas con un nuevo, y exclusivo, horario de 9:00 a 10:00 am todos los días, excepto los sábados cuando el pase VIP será de 30 minutos, es decir, hasta las 9:30 de la mañana.

Esta medida se trata de un manera de recompensar a los "fieles ejecutivos". según las declaraciones de la directiva.

No obstante, muchos de los clientes estándar se encuentran molestos por la nueva normativa de Costco.

Cabe destacar la Membresía Ejecutiva de esta cadena tiene un costo de hasta 130 dólares anuales y ofrece 2 % de recompensa en compras calificadas.

Además, la membresía de Costco es de varios tipos, divididos como:

Bussines: 65 dólares al año, no cuenta con acceso tempranero a las tiendas.

Gold Star: 65 dólares al año.

Executive: 130 dólares al año.

A parte del horario exclusivo, los otros beneficios de la membresía son descuentos en una variedad de productos y opciones de compra en las estaciones de gasolina y el patio de comidas de la cadena.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube