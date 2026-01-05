Suscríbete a nuestros canales

El futuro de las relaciones sentimentales en Nueva York dará un giro físico el próximo mes de febrero.

La compañía británica Eva AI anunció la apertura de un "café pop-up" en Manhattan diseñado exclusivamente para que los usuarios lleven a sus parejas virtuales a una cita en el mundo real.

El establecimiento contará con mesas equipadas con soportes especiales para teléfonos móviles, facilitando la interacción de los comensales con sus parejas IA.

El mercado del amor

Tany Save, directora ejecutiva de Eva AI, justifica esta iniciativa como una evolución de la compañía "Muchos usuarios consideran a sus compañeros de IA como una parte fundamental de su vida; hablan con ellos sobre sus preocupaciones personales y desafíos cotidianos", explicó.

Según la directiva, sentarse frente al dispositivo en un lugar físico transforma la interacción digital en un evento "significativo", permitiendo que el vínculo emocional trascienda la pantalla en un entorno social.

Datos de Dynata, en asociación con el Instituto Kinsey, revelan que el 33% de la generación Z y el 23% de los milenials ya utilizan la IA como compañero romántico.

Justin McLeod, exdirector ejecutivo de Hinge, presentó recientemente Overtone, una aplicación respaldada por Match Group que utiliza herramientas de voz para conectar personas.

Sin embargo, Eva AI se diferencia al enfocarse en que el "encuentro presencial" sea, con la propia inteligencia artificial.

Riesgos y consecuencias

Críticos y psicólogos advierten que estas herramientas pueden reforzar vínculos poco saludables e incluso fomentar pensamientos delirantes en usuarios vulnerables.

La industria enfrenta un escrutinio legal tras vincularse varios suicidios con relaciones obsesivas con chatbots.

OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, enfrenta actualmente demandas relacionadas con el fallecimiento de un adolescente.

El temor principal reside en que las personas sustituyan el esfuerzo de las relaciones humanas reales por la gratificación instantánea.

Especialistas citan casos de usuarios que, tras semanas de interacción constante con sus compañeros virtuales, pierden la capacidad de distinguir la realidad de la ficción.

Al abrir un espacio físico permanente en Manhattan, la compañía pretende normalizar el consumo de estos servicios en la vía pública.

​La visión de los expertos

La industria apuesta a que la soledad moderna creará un flujo constante de clientes dispuestos a pagar por una compañía que nunca discute, siempre escucha y está disponible las 24 horas del día.

​Inversionistas de Silicon Valley, como la firma a16z, han inyectado millones de dólares en aplicaciones similares como Sitch, cobra hasta $ 90 por tres emparejamientos impulsados por IA.

Eva AI propone que la tecnología es el destino final.

El éxito o fracaso del café en Manhattan determinará si los neoyorquinos están listos para integrar a los algoritmos en su vida íntima de manera definitiva.

