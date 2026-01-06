Programa ‘Cash with Care’ en Nueva York: descubra quiénes pueden beneficiarse y cuánto dinero pueden recibir

Suscríbete a nuestros canales

En Nueva York, Estados Unidos (EEUU), este 2026 se estará implementando un programa de ingreso garantizado para cierto grupo de residentes elegibles, descubra de quiénes se trata y los detalles sobre el beneficio.

‘Cash with Care’ está diseñado para ofrecer una combinación de estabilidad mensual y un impulso de capital significativo para gastos mayores, como el depósito de un departamento o deudas.

El acompañamiento total durará un total de 12 meses, aunque los pagos en efectivo se concentran en los primeros nueve.

Se ha dado a conocer que, en total, cada joven elegible recibirá $15.800:

Estipendio mensual: $1.200 durante 9 meses (Total: $10.800).

Bono de estabilidad (pago único): $5.000, al que se puede acceder en cualquier momento durante los primeros 9 meses.

Detalles sobre la elegibilidad de Cash whith Care

Debido a que se trata de una fase inicial financiada con $1.5 millones del presupuesto del año fiscal 2026, el alcance es específico:

Población: 60 jóvenes neoyorquinos.

Edad: Entre 18 y 24 años.

Situación: deben estar viviendo actualmente en refugios o programas de vivienda de transición gestionados por Covenant House New York (CHNY).

Es decir, es fundamental recordar que este no es un programa de solicitud abierta para todo el público, está limitado estrictamente a los jóvenes que ya forman parte de la red de CHNY.

Apoyo adicional: los participantes no solo reciben el dinero, sino también asesoramiento sobre otros beneficios públicos y servicios integrales para asegurar que el dinero no afecte su elegibilidad para otras ayudas estatales.

Antecedentes del programa: enfoque a futuro

Este programa es la segunda gran apuesta de ingreso garantizado del Concejo Municipal.

Se basa en el éxito del programa piloto anterior para madres embarazadas, marcando una tendencia en Nueva York por utilizar fondos municipales directos para combatir la pobreza extrema de forma incondicional (sin requisitos de trabajo forzosos mientras reciben la ayuda)

Por otra parte, la ciudad no solo busca ayudar a estos 60 jóvenes, sino recolectar evidencia científica para expandir el programa a nivel nacional.

Para ello, colaboran con Chapin Hall (un centro de investigación de la Universidad de Chicago) para medir:

Vivienda: cuántos logran mudarse a una vivienda permanente. Seguridad alimentaria: mejora en el acceso a nutrición de calidad. Deuda: reducción o eliminación de cargas financieras previas. Estabilidad emocional: impacto en el bienestar mental al reducir el estrés financiero.

