Comida gratis en Texas y California del 5 al 10 de enero: ubicaciones y horarios de entrega activos

Actualmente, al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del lunes 15 al al sábado 20 de diciembre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 32 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Comida gratis con Caridades Católicas con NTFB

Lunes 5 de enero

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 6 de enero

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | Rosser United Methodist - Rosser, 75157

1:00 PM | Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051

Miércoles 7 de enero

9:30 AM | Julian T. Saldivar Elementary School - Dallas, 75220

9:30 AM | Holy Spirit - Duncanville, 75137

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

9:30 AM | Portfolio The Belleview - Dallas, 75215

1:00 PM | Divine Solution Covenant - Dallas, 75243

Jueves 8 de enero

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | KIPP Pleasant Grove Leadership Academy - Balch Springs, 75180

9:30 AM | Sacred Heart Rowlett - Rowlett, 75089

9:30 AM | Villas of Lancaster - Lancaster, 75146

9:30 AM | Mt. Carmel Baptist Church/DCHSSTD Division - Dallas, 75215

1:00 PM | St. Michael's - McKinney, 75069

1:00 PM | Arrington Angels Village Tech Odyssey - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Strong Tower Temple - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Our Savior Lutheran/Texas Health - Rockwall, 75032

1:00 PM | Portfolio Riverstation Apartments - Dallas, 75217

Viernes 9 de enero

9:30 AM | Portfolio Juniper Pointe - Kaufman, 75142

9:30 AM | Christ Apostolic Church Vineyard - Dallas, 75254

9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Francisco de Asís - Dallas, 75228

Sábado 10 de enero

9:30 AM | Holy Cross - Dallas, 75216

9:30 AM | Christ Embassy Collin - Wylie, 75098

9:30 AM | St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081

9:30 AM | Heartline Ministries - Dallas, 75228

1:00 PM | St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

1:00 PM | Grace Place Church - Duncanville, 75137

1:00 PM | Holy Family-Van Alstyne - Van Alstyne, 75495

Alimentos gratis con FIND Food Bank de California

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes:

Lunes 5 de enero

En Coachella Valley HS 83800 Airport Blvd. Thermal. De 11:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Martes 6 de enero

En Copper Mountain 6162 Rotary Way Bell Center Parking Lot Joshua Tree. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

Jueves 8 de enero

En Palm Springs Convention Center 277 N Avenida Caballeros Palm Springs. De 4:00 a 5:30 de la tarde.

Viernes 9 de enero

En FIND Food Bank 83775 Citrus Ave Indio. De 7:00 a 8:30 de la mañana.

En Oasis Elementary 88175 74th Ave. Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 10 de enero

Southwest Church 44175 Washington St, Indian Wells. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

Aqua Caliente 30800 San Luis Rey Cathedral City. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

Más opciones para acceder a comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego.

