Golpe al bolsillo en Nueva York: por qué la MTA subió el pasaje y qué dicen los pasajeros

El costo de vivir en la Gran Manzana acaba de subir un escalón más. Desde este domingo, los usuarios del transporte público en Nueva York se enfrentan a una nueva realidad en los torniquetes: la tarifa del metro y el autobús alcanzó los $3 dólares por viaje.

Este incremento de 10 centavos respecto a los $2.90 establecidos en 2023 ha desatado una ola de indignación entre los pasajeros, quienes critican la gestión de recursos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y el impacto acumulativo en sus bolsillos.

Un golpe al bolsillo de los trabajadores

Para muchos neoyorquinos, el aumento es la "gota que colma el vaso" en una ciudad donde el costo de vida no da tregua.

El costo del viaje: El pasaje sube a $3.00 , marcando el segundo ajuste en menos de tres años (tras pasar de $2.75 a $2.90 en 2023).

Malestar social: Pasajeros como Seana Steele cuestionan que la MTA invierta millones en nuevos torniquetes antievasión —que costaron $400 millones en pérdidas el año pasado— en lugar de mejorar la frecuencia y calidad del servicio.

Nostalgia y realidad: Para usuarios veteranos como David Spectra, de 71 años, este es solo un capítulo más en la historia de la ciudad, recordando con amargura cuando el viaje costaba apenas 15 centavos.

¿Hacia un transporte gratuito? La propuesta de Mamdani

El aumento llega en un momento de gran tensión política. El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha puesto sobre la mesa una propuesta radical que choca directamente con la política de la MTA: hacer que el sistema de autobuses sea completamente gratuito.

Los puntos clave del plan de Mamdani:

Presupuesto: El costo estimado sería de $700 millones de dólares. Financiamiento: Se pagaría mediante un aumento de impuestos a las grandes corporaciones y a los ciudadanos con ingresos más altos. Visión política: Candidatos como Adem Bunkeddeko, aspirante a contralor del estado, exigen una congelación de tarifas, argumentando que los trabajadores ya no pueden absorber más costos solo por desplazarse a sus empleos.

Cronología de la tarifa: ¿Cómo llegamos a los $3?

El incremento del transporte en Nueva York ha sido constante pero se ha acelerado en la última década:

2015: $2.75 Primer ajuste importante de la década

2023: $2.90 Rompe la barrera de los $2.80

2026: $3.00 La nueva tarifa estándar

