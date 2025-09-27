EEUU toma drástica medida contra Gustavo Petro: esta es la razón

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) tomó este viernes una drástica medida contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

A través de sus redes, el Departamento de Estado estadounidense informó la medida que tomaron contra el mandatario colombiano y los motivos de la misma.

Medida contra Gustavo Petro

De acuerdo con la información proprocionada por el Departamento de Estado de EE.UU., "revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias".

En este sentido, explica que "hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia".

¿Por qué una drástica medida?

Este viernes el mandatario colombiano formó parte de una protesta en favor de Palestina en las calles de Nueva York, donde Petro reafirmó su posición y propuesta de crear "una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino".

Asimismo, durante su participación en la protesta, Petro aseguró que "esta brigada debe ser más grande que la de EEUU, por eso aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles”.

Adicionalmente, Petro instó a los soldados a "desobedecer la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad".

“Todos los consulados y embajadas de Colombia tienen la orden, en todos los países del mundo, de buscar el voto por el ‘sí’ para la liberación de Palestina”, agregó Petro.

