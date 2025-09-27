Venezolanos con TPS: ¿tienen derecho a obtener o renovar su licencia de conducir?

Suscríbete a nuestros canales

Las recientes inquietudes sobre el estatus migratorio de los beneficiarios del TPS Venezuela han generado solicitudes de claridad ante organismos encargados de documentos de identificación.

Ante este escenario, representantes legales de la National TPS Alliance han comunicado a instancias oficiales la necesidad de garantizar los derechos relacionados con licencias de conducir. TPS Venezuela es el eje central de la información destacada en los primeros intercambios y solicitudes.

La información ha sido recabada directamente del portal web oficial de USCIS, atendiendo a los cambios generados por una decisión judicial que anuló la terminación del programa en septiembre.

Según el portal, los beneficiarios del TPS Venezuela que re-registraron bajo la rediseño de 2023 mantienen la vigencia de su estatus hasta octubre de 2026, conforme a lo estipulado por el tribunal federal.

Fallo Federal Garantiza Derechos de Licencia

El fallo judicial federal emitido el 5 de septiembre en el caso National TPS Alliance v. Noem estableció como ilegal la suspensión del TPS para venezolanos, extendiendo de inmediato la protección a nivel nacional.

La Corte de Apelaciones ratificó el mandato, negando la suspensión solicitada por el gobierno; la resolución es definitiva y aplicable para todos los beneficiarios.

El ACTA de REAL ID permite a los titulares de TPS solicitar licencias temporales o tarjetas de identificación con validez durante su período autorizado de estadía.

Cuando esta autorización no tiene un fin definido, la licencia otorgada se extiende por un año a partir de la fecha de emisión.

Actualmente, con TPS Venezuela vigente, los beneficiarios pueden obtener este documento por ese plazo y tendrán cobertura legal durante el periodo señalado hasta octubre de 2026.

En concreto, esta medida aplica a solicitantes y titulares de TPS Venezuela que realizaron la re-registración bajo la más reciente rediseño, quienes deben recibir acceso adecuado a licencias de conducir en línea con la normativa y directivas emanadas de la corte federal y reflejadas por USCIS en su portal oficial.

