Arranca pago de "megabono" por Bs. 15.000 en el Sistema Patria: sepa quiénes lo reciben

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este martes 12 de agosto, inició la entrega del Bono de corresponsabilidad y Formación del mes de agosto a través de Sistema Patria.

"AHORA|| Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, agosto 2025, a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública, nómina especial".

El monto asignado durante este mes es de 15.000,00 Bs

El bono de "Corresponsabilidad y Formación", varía de acuerdo al cargo y funciones, así como el ente público donde prestan el servicio.

¿Quiénes reciben este bono?

Funcionarios que trabajan en ministerios, entes adscritos y empresas del Estado .

. Trabajadores públicos de PDVSA , Corpoelec , instituciones educativas y organismos gubernamentales estratégicos .

, , y . Empleados que tengan el Carnet de la Patria activo y verificado, y que además estén participando en actividades de formación o producción evaluadas por su institución.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

Los pasos para cobrar cualquiera de los bonos del Sistema Patria que se entregarán en diciembre son prácticamente los mismos.

Iniciar sesión en el Sistema Patria.

Pulsar en ‘monedero’ y luego en ‘retiro de fondos’.

Seleccionar el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube