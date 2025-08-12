Cambio en visas de EEUU: hijos de inmigrantes temporales en riesgo de perder su estatus legal

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una modificación en la regla de visa laboral temporal que afecta a los hijos de beneficiarios que cumplan 21 años.

En un comunicado, USCIS informó que se eliminarán las protecciones para estos jóvenes, lo que significa que podrían quedar fuera del proceso de obtención de la ‘green card’ de sus padres.

Según informa Gestión, los jóvenes están expuestos a la deportación si no cuentan con otro estatus legal. Con este cambio, la Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA) solo se aplicará cuando haya una visa de inmigrante disponible.

Esta situación afecta a muchos que antes mantenían su elegibilidad mientras sus padres estaban en proceso de obtener la residencia permanente.

Justificación

USCIS justificó esta modificación al señalar que existía un trato inconsistente entre los migrantes dentro y fuera del país en cuanto a la protección de estatus.

Según el ente, aquellos que solicitaban ajustes de estatus en EEUU gozaban de ciertas protecciones, mientras que los que se encontraban en el extranjero no.

Este cambio refleja el enfoque más restrictivo de la administración de Donald Trump respecto a la inmigración.

Alternativas

El abogado de inmigración Martín Quiroz comentó que la intención detrás de esta medida podría ser que los jóvenes busquen su propio camino migratorio, sin beneficiarse del proceso de sus padres.

Ante esta nueva situación, Quiroz destacó algunas alternativas para los hijos de beneficiarios que cumplan 21 años.

Estas opciones incluyen la posibilidad de solicitar visas de estudiantes, peticiones de otros familiares o explorar la opción de matrimonio.

Además, los jóvenes siempre tienen la alternativa de regresar a su país de origen. El abogado enfatizó la importancia de considerar estas opciones en el contexto del cambio de política migratoria.

