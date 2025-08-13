Venezolanos en el exterior: así pueden tramitar la partida de nacimiento en línea a través del Saren

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) tiene ofrece una herramienta digital que permite a los venezolanos en el extranjero solicitar su partida de nacimiento legalizada, lista para ser apostillada.

De acuerdo con la información compartida por el organismo, este servicio busca facilitar el acceso a documentos oficiales sin necesidad de trámites presenciales, siempre que el acta esté previamente digitalizada en el sistema.

¿Cómo solicitar la partida legalizada desde el exterior?

Los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma del SAREN con su usuario.

Verificar si el acta de nacimiento está digitalizada (respuesta en 1 a 2 días hábiles).

Cancelar la Planilla Única Bancaria (PUB).

En un plazo de tres días, recibirán el documento en su correo electrónico registrado y podrán descargarlo desde la web del SAREN.

Si el acta no está digitalizada, el trámite debe realizarse de forma presencial.

También disponible para ciudadanos dentro de Venezuela

Quienes se encuentren en el país pueden gestionar su partida de nacimiento en línea a través de https://tramites.saren.gob.ve/ siguiendo estos pasos:

Seleccionar “Trámites en línea”. Escoger “Registro Principal” > “Copias certificadas” > “Partida de Nacimiento”. Completar el formulario con cédula, fecha de nacimiento y municipio de registro. Confirmar el pago y esperar la notificación por correo electrónico. Descargar el documento en formato PDF e imprimirlo.

El tiempo estimado de procesamiento es de 48 horas hábiles.

¿Tiene validez legal el documento digital?

Sí. El SAREN confirmó que las partidas de nacimiento tramitadas digitalmente incluyen códigos QR de verificación que garantizan su autenticidad. El documento PDF consta de cuatro páginas:

Planilla Única Bancaria (PUB)

Imagen estática del libro original de registros

Hoja de certificación con los datos

Hoja de legalización con códigos QR

Estos códigos pueden escanearse con dispositivos móviles, lo que permite validar el documento para trámites legales dentro y fuera del país.

