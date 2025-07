¡Gangas y estilos! El Outlet de Chicago que fue elegido entre los mejores de EEUU: esta es la variedad que ofrece

Suscríbete a nuestros canales

El conocido centro comercial Fashion Outlets of Chicago fue reconocido como el tercer mejor outlet del país en los premios USA Today Readers’ Choice Awards 2025.

Según informaron medios locales, este Outlet, queda destacado debido a que es el único centro de varios niveles en la región del Medio Oeste estadounidense.

Además, este centro comercial alberga más de 130 tiendas de marcas de diseñador como Gucci, Burberry, Bloomingdale’s The Outlet Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Neiman Marcus Last Call, Nordstrom Rack y Forever 21, entre otras.

Este Outlet también ofrece diversas opciones gastronómicas, así como servicios para turistas y una colección de arte contemporáneo integrada en sus espacios.

Otro punto a favor es su proximidad al Aeropuerto Internacional O’Hare, lo que funciona perfecto para atraer turistas que buscan hacer compras antes o después de su vuelo.

¿Cuáles son los cinco mejores Outlets de EEUU?

Wrentham Village Premium Outlets – Wrentham, Massachusetts The Mills at Jersey Gardens – Elizabeth, Nueva Jersey Fashion Outlets of Chicago – Rosemont, Illinois Dolphin Mall – Miami, Florida Destination Outlets – Jeffersonville, Ohio

Cabe destacar, que este ranking muestra las opiniones de miles de lectores que votaron en línea, tras una preselección realizada por un panel de editores y expertos en viajes y estilo de vida de USA Today.

