Maduro se pronuncia sobre las últimas declaraciones de EEUU: Son anuncios, mentiras y fake news

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que las recientes declaraciones de Estados Unidos (EEUU) sobre su gobierno son “anuncios, mentiras y fake news”.

Durante el primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, el jefe de Estado aseguró que “el imperialismo tiene una guerra” con sus declaraciones.

“Es una guerra psicológica (...) creen que subestimando al pueblo de Venezuela y de América Latina se van a imponer”, indicó.

Agregó que “allá ellos con sus declaraciones (...) acá nosotros con nuestra victoria, paz, avances y con la verdad de Venezuela”.

“Balurdas” declaraciones

El martes 12 de agosto, Maduro calificó de “balurda” el aumento de recompensa en su contra, anunciado por la fiscal general de Estados Unidos (EEUU), Pam Bondi.

"Llevan las diferencias que tenemos y tendremos toda la vida, al alcantarillado de la putrefacción moral del imperialismo y su decadencia”, indicó el jefe de Estado, durante un acto de Fortalecimiento del Plan Cuadrantes de Paz de los Circuitos Comunales.

El pasado jueves, Bondi dobló a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece en contra de Maduro, una acción que el primer mandatario aseguró es un intento para “manchar” su ética y moral.

“Están tratando de manchar nuestra ética y moral. Pues sepan que a nosotros no nos mancha ningún imperio", sentenció Maduro.