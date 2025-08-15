Frustran golpe de Estado en Mali: detienen a varios oficiales de alto rango y a un francés

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, el gobierno de Mali reveló que el pasado viernes se registró un intento de golpe de Estado contra la actual junta militar, la cual está en el poder desde el pasado año 2020.

Las autoridades de Mali frustraron el golpe de Estado y durante el procedimiento se registró la detención un ciudadano de nacionalidad francesa y varios oficiales de alto rango.

Frustran golpe de Estado en Mali

A través de un comunicado, la junta militar a cargo difundió la información, destacando que tras las averiguaciones posteriores al intento de golpe de Estado, lograron ejecutar la detención de los involucrados.

Asimismo, señaló que las autoridades actualmente están interrogando al ciudadano de origen francés y a los generales Abass Dembélé y Néma Sagara.

Por su parte, la televisora estatal ORTM1 informó que son 11 los detenidos, entre los cuales también se encuentran los tenientes coroneles Baba Dembélé, Saybou Keita, Tiekoro Diarra y Soungalo Diogo.

Detención de un francés en intento de golpe de Estado

El ministro de Seguridad y Protección Civil de Mali, general Daoud Aly Mohammedine, emitió unas declaraciones en la televisora estatal, donde reveló detalles sobre el ciudadano extranjero detenido.

De acuerdo con la información proporcionada por el general Mohammedine, el ciudadano francés detenido fue identificado como Yann Vezilier, quien es acusado de trabajr para los servicios secretos galos.

Mientras que el Gobierno resaltó que estas detenciones se llevaron a cabo respetando "estrictamente" los procedimientos legales de su país.

Asimismo, reiteró el compromiso con "proteger las instituciones, defender la soberanía nacional y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

Adicionalmente, la junta militar instó a la población a permanecer "unida y vigilante" y a confiar en los organismos de seguridad del país en aras de mantener la paz.

