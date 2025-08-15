Los tipos de cuentas bancarias que existen en Venezuela: escoge cuál es la que más te conviene

Suscríbete a nuestros canales

La Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca) detalló las diferentes opciones de cuentas bancarias para los venezolanos.

A través de su cuenta en Instagram, Asobanca explicó con detenimiento los diferente tipos de cuenta, a fin de que los clientes puedan decidir con un mejor criterio sobre ellas.

Tipos de cuentas bancarias en Venezuela

De acuerdo con Asobanca, los diferentes tipos de cuentas bancarias son las siguientes:

Cuenta de ahorro : ideal para acumular fondos y generar intereses.

: ideal para acumular fondos y generar intereses. Cuenta corriente : perfecta para operar con cheques y pagos frecuentes. Revisa las comisiones de mantenimiento.

: perfecta para operar con cheques y pagos frecuentes. Revisa las comisiones de mantenimiento. Cuenta corriente nómina : diseñada para recibir tu sueldo con beneficios como exoneración de comisiones en retiros.

: diseñada para recibir tu sueldo con beneficios como exoneración de comisiones en retiros. Cuenta N1 : una cuenta de ahorro pensada para el uso diario, sin comisiones de mantenimiento, apertura con solo cédula, RIF y monto mínimo. Acceso a la app móvil para consultas, transferencias y pagos.

: una cuenta de ahorro pensada para el uso diario, sin comisiones de mantenimiento, apertura con solo cédula, RIF y monto mínimo. Acceso a la app móvil para consultas, transferencias y pagos. Cuenta N2 : una cuenta transaccional premium que incluye tarjeta de débito internacional sin costo, mayor cupo de retiros y transferencias gratuitas al mes, notificaciones en tiempo real y descuentos exclusivos con comercios aliados.

: una cuenta transaccional premium que incluye tarjeta de débito internacional sin costo, mayor cupo de retiros y transferencias gratuitas al mes, notificaciones en tiempo real y descuentos exclusivos con comercios aliados. Cuenta en moneda extranjera: ideal para diversificar tus ahorros.

Comparación entre cuentas bancarias

Al respecto, Asobanca resalta la importancia de los diferentes datos a tomar en cuenta antes de elegir con criterio el tipo de cuenta bancaria:

Montos mínimos

Comisiones por retiro

Tarjetas disponibles

Transacciones en línea

Beneficios adicionales

