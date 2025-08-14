Sistema Patria activa pago del Ingreso por Guerra Económica este 14 de agosto: aquí el nuevo monto

Suscríbete a nuestros canales

Sistema Patria inicia el pago del Ingreso por Guerra Económica para trabajadores activos de la administración pública este jueves 14 de agosto.

El ajuste responde al incremento del dólar oficial reportado por el Banco Central de Venezuela, según fuentes del sistema de protección social.

Además, el nuevo monto supera el otorgado en julio, cuando los beneficiarios recibieron 13.800 bolívares por concepto de este ingreso especial.

Sistema Patria: Nuevo monto del Ingreso por Guerra Económica

Sistema Patria establece el nuevo monto en 16.080 bolívares, equivalentes a 120 dólares indexados, según la tasa oficial vigente este jueves.

Asimismo, los trabajadores públicos reciben el ajuste como parte de las medidas de protección económica anunciadas por el Ejecutivo.

Hasta ahora, el Ingreso por Guerra Económica representa uno de los principales mecanismos de compensación para empleados del sector público.

Además, el sistema garantiza la entrega directa y sin intermediarios, lo que agiliza el acceso al beneficio en todo el país.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

El único requisito es estar registrado en la plataforma Patria.

Además, debe seguir los siguientes pasos:

-Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria

-Hacer clic en el monedero y después seleccionar en la opción “retiro de fondos”

-El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos

-Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.

