Ingreso por Guerra Económica: monto en bolívares a cobrar por los trabajadores públicos este 15 de agosto

Entre los días 14 y 15 de agosto, el Sistema Patria comenzará el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los trabajadores activos de la administración pública.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de julio, debido al incremento del dólar oficial Banco Central de Venezuela.

Monto aproximado a pagar: Bs 15.900 ($120).

Según el cronograma mensual, los pagos para el mes de agosto se realizarían extraoficialmente en las fechas que le presentamos a continuación:

Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket: viernes 15 de agosto, cobrarán 120 dólares indexados. En julio, el monto otorgado fue de 13.800 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

cobrarán 120 dólares indexados. En julio, el monto otorgado fue de 13.800 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: lunes 18 de agosto, cobrarán 112 dólares indexados. Este beneficio se asignó en julio por 12.880 bolívares.

cobrarán 112 dólares indexados. Este beneficio se asignó en julio por 12.880 bolívares. Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: jueves 21 de agosto, cobrarán 50 dólares indexados. A los adultos mayores se les depositaron en julio 5.750 bolívares.

Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

El único requisito es estar registrado en la plataforma Patria.

Además, debe seguir los siguientes pasos:

-Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria

-Hacer clic en el monedero y después seleccionar en la opción “retiro de fondos”

-El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos

-Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.

