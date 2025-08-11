Pendientes del Sistema Patria: revisa las fechas de pago por Ingreso de Guerra Económica de agosto

Suscríbete a nuestros canales

En los próximos días, el Ejecutivo Nacional tiene previsto pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde a agosto de 2025.

Se debe recordar que la bonificación especial es un complemento del ingreso mínimo en Venezuela y se prevé que llegue con un nuevo ajuste en sus montos.

La entrega de este estipendio se realizará de manera directa y gradual a cada beneficiario a través de la plataforma del Sistema Patria.

¿Cuáles son las fechas de pago por Ingreso de Guerra Económica de agosto?

De acuerdo con el histórico de pagos del Ingreso por Guerra Económica y el grupo Pensionados de Venezuela, las fechas probables de pago son las siguientes:

Trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket: viernes 15 de agosto, cobrarán 120 dólares indexados. En julio, el monto otorgado fue de 13.800 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

cobrarán 120 dólares indexados. En julio, el monto otorgado fue de 13.800 bolívares, por lo que se prevé que sea entregado con un monto superior, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: lunes 18 de agosto, cobrarán 112 dólares indexados. Este beneficio se asignó en julio por 12.880 bolívares.

cobrarán 112 dólares indexados. Este beneficio se asignó en julio por 12.880 bolívares. Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: jueves 21 de agosto, cobrarán 50 dólares indexados. A los adultos mayores se les depositaron en julio 5.750 bolívares.

Nota: El ajuste de los montos está establecido por el Ejecutivo Nacional y la tasa vigente del BCV que se estipule.

¿Qué datos laborales deben actualizar los pensionados para recibir el Ingreso de Guerra Económica?

Nivel de instrucción

Estatus laboral

Relación con el sector de la administración pública

Relación con el sector de la administración privada

Relación de actividad independiente

Se debe resaltar que, al partir del país con sello de salida, la Plataforma Patria suspende el beneficio económico.

También si el beneficiario salió y retornó, pero además no selló el ingreso a Venezuela, debe acudir al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para resolver el problema migratorio.

