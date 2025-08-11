¿Quieres qué te llegue a Patria un bono por más de 13 mil bolívares? Así debes actualizar tu información laboral

Suscríbete a nuestros canales

Los trabajadores de la administración pública reciben mensualmente el Bono Contra la Guerra Económica, que el pasado mes de julio fue asignado con un monto de 13.800 bolívares.

De acuerdo con el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) los empleados de este sector deben actualizar su información en el Sistema Patria para recibir esta bonificación, que está previsto sea asignada el próximo 15 de agosto.

Así puedes actualizar la información laboral en Patria:

Nivel de Instrucción: (esta pregunta se responde según tu nivel académico).

¿Trabajas actualmente?: Si

¿Mantiene relación con el sector público?: Trabajador o Trabajadora activo/a.

¿Mantiene relación con el sector privado?: sin relación

¿Realizas alguna actividad laboral de manera independiente?: No realizo ningún trabajo independiente.

Es importante mencionar que si el trabajador salió del país y sellaste Salida en migración, el Sistema Patria suspende el pago.

Si en caso de que el trabajador salió y entró y no selló la entrada en migración, deberá ir al Saime a resolver el problema migratorio.

¿Qué proceso se debe cumplir para recibir los bonos?

Acceder al portal del Sistema Patria utilizando las credenciales personales.

Una vez dentro, buscar la sección denominada “monedero”.

Hacer clic en “retiro de fondos” para iniciar el proceso de cobro.

Seleccionar el monedero desde el cual se desea realizar el retiro y especificar el monto que se desea retirar.

Hacer clic en “continuar” y luego en “aceptar” para proceder con la solicitud.

Finalmente, ingresar al portal bancario correspondiente para confirmar que el monto ha sido acreditado correctamente en la cuenta.