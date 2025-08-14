Realizan jornada para adquirir puntos de venta en Caracas este 15 y 16 de agosto: requisitos indispensables

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 15 y sábado 16 se agosto, se llevará a cabo una jornada especial para adquirir puntos de venta en la ciudad de Caracas.

Esta iniciativa busca que los comerciantes puedan modernizar sus negocios y facilitar el acceso a la tecnología de pago.

La actividad está dirigida a negocios o personas naturales con firma personal o profesional de libre ejercicio, afiliados al Servicio de Puntos de Venta del Banco Exterior.

¿Dónde se realiza la jornada para puntos de venta?

De acuerdo con la información proporcionada por el Banco Exterior, la actividad se llevará a cabo en la siguiente dirección:

Edificio Banco Exterior, planta baja, avenida Urdaneta, La Candelaria, Caracas.

Los interesados pueden acudir en un horario de 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

¿Cuáles son los beneficios de adquirir un punto de venta en el Banco Exterior?

El punto ayuda a los comerciantes a ofrecer más opciones a sus clientes y a mejorar la experiencia de compra.

Además, ofrece:

Liquidación diaria

Permite utilizar tarjetas internacionales

Con tecnología Contactless

Equipos de última generación

Soporte técnico de primer nivel los siete días de la semana

Canal de pago rápido

Requisitos para la adquisición del punto de venta

Para obtener un punto de venta, los interesados deben llevar varios documentos.

Entre ellos se requiere:

Copia de la cédula de identidad del dueño del negocio

Copia de su Registro de Información Fiscal (RIF) y la dirección exacta del local

Original del Balance personal y de la certificación de ingresos elaborada por un contador público a la fecha de la solicitud

Copia de la Declaración de Impuestos sobre la Renta (ISLR) de los últimos tres años y los soportes que evidencien su pago

Copia del documento contentivo de la firma personal inscrito en el registro mercantil correspondiente

Copia del contrato de arrendamiento, del documento de propiedad u otro título sobre el local u oficina donde se ejerce la actividad

