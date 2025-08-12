Jornada de atención veterinaria gratuita: sepa dónde será y qué servicios brindarán el 15 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El colectivo de Misión Nevado en el estado Zulia, llevará a cabo este próximo viernes 15 de agosto de 2025, una jornada especial de atención veterinaria integral para perros y gatos.

A través de sus redes sociales, informó que este evento se llevará a cabo en el Municipio San Francisco, parroquia Domitila Flores, específicamente, en la casa comunal, Nuevo Amanecer.

¿Qué servicios se realizarán en esta jornada de atención veterinaria?

Vacunación Antirrábica.

Atención Veterinaria.

Desparasitación.

Corte de uñas.

Limpieza de oídos.

Además, destacaron que las personas deben llevar a sus mascotas con los implementos de seguridad necesarios:

Felinos: Una cesta o kennel.

Caninos: Correa y bosal.

