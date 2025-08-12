Mascotas

Jornada de atención veterinaria gratuita: sepa dónde será y qué servicios brindarán el 15 de agosto

La jornada de atención veterinaria de Misión Nevado inicia a partir de las 09:00 a.m.

 

Por Eili Aranza Devia Viloria
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 07:00 pm

El colectivo de Misión Nevado en el estado Zulia, llevará a cabo este próximo viernes 15 de agosto de 2025, una jornada especial de atención veterinaria integral para perros y gatos.

A través de sus redes sociales, informó que este evento se llevará a cabo en el Municipio San Francisco, parroquia Domitila Flores, específicamente, en la casa comunal, Nuevo Amanecer. 

¿Qué servicios se realizarán en esta jornada de atención veterinaria?

  • Vacunación Antirrábica.
  • Atención Veterinaria.
  • Desparasitación.
  • Corte de uñas.
  • Limpieza de oídos.

Además, destacaron que las personas deben llevar a sus mascotas con los implementos de seguridad necesarios: 

  • Felinos: Una cesta o kennel.
  • Caninos: Correa y bosal.

Martes 12 de Agosto - 2025
