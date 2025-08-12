Jornada de atención veterinaria gratuita: sepa dónde será y qué servicios brindarán el 15 de agosto

El colectivo de Misión Nevado en el estado Zulia, llevará a cabo este próximo viernes 15 de agosto de 2025, una jornada especial de atención veterinaria integral para perros y gatos.
A través de sus redes sociales, informó que este evento se llevará a cabo en el Municipio San Francisco, parroquia Domitila Flores, específicamente, en la casa comunal, Nuevo Amanecer.
¿Qué servicios se realizarán en esta jornada de atención veterinaria?
- Vacunación Antirrábica.
- Atención Veterinaria.
- Desparasitación.
- Corte de uñas.
- Limpieza de oídos.
Además, destacaron que las personas deben llevar a sus mascotas con los implementos de seguridad necesarios:
- Felinos: Una cesta o kennel.
- Caninos: Correa y bosal.
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube