Cadena de ferreterías anuncia jornadas de captación en 4 estados: fechas, ubicaciones y requisitos

Las jornadas de captación se llevarán a cabo a partir de la semana del 11 al 15 de agosto

Por Selene Rivera
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 08:00 pm
La cadena de ferreterías EPA anunció una jornada de captación de personal en cuatro estados del país.

Jornadas de captación de EPA

A través de su cuenta en Instagram, EPA difundió las jornadas de captación se llevarán a cabo a partir de la semana del 11 al 15 de agosto en cuatro estados del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la cadena, es la oportunidad "para formar parte de nuestro equipo de trabajo".

Ubicación de jornada de EPA

Según las publicaciones de EPA, los puntos de recepción estarán habilitados en las siguientes ubicaciones:

  • Caracas: el 12 de agosto en la sucursal de San Martin desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde 
    Requisitos
    Bachiller, mayor de 18 años
    Profesional o estudiante universitario de los últimos semestres
    Disponibilidad para trabajar los fines de semana
  • Barquisimeto: el 12 de agosto en la sucursal de Las Trinitarias desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde 
    Requisitos
    Bachiller, mayor de 18 años
    Profesional o estudiante universitario de los últimos semestres
    Disponibilidad para trabajar los fines de semana
  • Maturín: el 13 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la sucursal de la avenida Alirio Ugarte Pelayo
    Requisitos:
    Bachiller, mayor de 18 años, profesional o estudiante universitario de los últimos semestres
    Disponibilidad de trabajar en horarios de Tienda y residenciado en las zonas aledañas
    Cv para postularse
  • Maracaibo: el 14 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la sucursal Las Delicias
    Requisitos:
    Bachiller, mayor de 18 años, profesional o estudiante universitario de los últimos semestres
    Disponibilidad de trabajar en horarios de Tienda y residenciado en las zonas aledañas
    Cv para postularse

 

