Cadena de ferreterías anuncia jornadas de captación en 4 estados: fechas, ubicaciones y requisitos

La cadena de ferreterías EPA anunció una jornada de captación de personal en cuatro estados del país.

Jornadas de captación de EPA

A través de su cuenta en Instagram, EPA difundió las jornadas de captación se llevarán a cabo a partir de la semana del 11 al 15 de agosto en cuatro estados del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la cadena, es la oportunidad "para formar parte de nuestro equipo de trabajo".

Ubicación de jornada de EPA

Según las publicaciones de EPA, los puntos de recepción estarán habilitados en las siguientes ubicaciones:

Caracas : el 12 de agosto en la sucursal de San Martin desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde

Requisitos :

Bachiller, mayor de 18 años

Profesional o estudiante universitario de los últimos semestres

Disponibilidad para trabajar los fines de semana

Requisitos :

Bachiller, mayor de 18 años

Profesional o estudiante universitario de los últimos semestres

Disponibilidad para trabajar los fines de semana

Requisitos :

Bachiller, mayor de 18 años, profesional o estudiante universitario de los últimos semestres

Disponibilidad de trabajar en horarios de Tienda y residenciado en las zonas aledañas

Cv para postularse

Requisitos:

Bachiller, mayor de 18 años, profesional o estudiante universitario de los últimos semestres

Disponibilidad de trabajar en horarios de Tienda y residenciado en las zonas aledañas

Cv para postularse

