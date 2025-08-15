España anuncia cambios en todos sus consulados: así impactará en trámites de nacionalidad y pasaporte

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha anunciado la completa implementación de un nuevo sistema digital en todas sus oficinas consulares alrededor del mundo, incluyendo la de Miami.

La modernización, confirmada a través de las redes sociales del ministerio, impactará directamente los procesos de solicitud de nacionalidad y pasaporte, con el objetivo de ofrecer una gestión más rápida y segura.

El sistema electrónico consular, denominado DICIREG, es la herramienta central de esta transformación. Según el Gobierno español, "ya está implantado en todas las oficinas consulares del mundo", consolidándose como el "nuevo estándar digital para los trámites del Registro Civil".

¿Qué implica la DICIREG?

La implementación de DICIREG simplifica la vida de los ciudadanos, ya que permite solicitar certificados en línea y recibirlos por correo electrónico con firma electrónica oficial, lo cual evita los desplazamientos a las sedes consulares.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comentó en julio que "el proyecto de digitalización consular es uno de los grandes avances para la ciudadanía española en el exterior" y una "verdadera revolución en la forma en la que se atiende a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero".

Beneficios y contexto de la Ley de Memoria Democrática

La digitalización de la red consular tiene un impacto significativo en los trámites de nacionalidad y pasaporte. DICIREG agiliza la notificación a quienes han completado su inscripción en el registro civil,

Esto les permite obtener su primer pasaporte de forma más eficiente. El avance ha sido importante mientras se aproxima el posible vencimiento de la Ley de Memoria Democrática (LMD), informó El Nuevo Herald.

La LMD, una de las vías más populares para la obtención de la nacionalidad, fue prorrogada hasta octubre de 2025. A pesar de las solicitudes de una nueva extensión ante las quejas por la lentitud en los trámites y el gran volumen de casos pendientes, el Gobierno español no ha anunciado otra prórroga.

