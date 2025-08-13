Gana $50.000 anuales en Chicago: oportunidad de empleo con bonos y seguro de vida

Suscríbete a nuestros canales

A través de la página web Simply Hired, una oferta de empleo ha sido publicada por parte del gobierno de Chicago para personas con experiencia en atención al cliente.

La oferta disponible es para cubrir la vacante de conciliador de pagos, cargo que ofrece un salario anual de $50.424 y un bono anual.

El trabajo se desempeña a tiempo completo, de lunes a viernes, de 9:00 am a 5:00 pm, en 121 N. LaSalle Street, Sala 107.

¿Cuáles son las funciones del empleo en Chicago?

Procesa reembolsos de clientes;

Gestiona devoluciones de cargos de tarjetas de crédito;

Revisa los informes resumidos diarios de los ingresos recaudados y los concilia con los documentos fuente y los registros de pago para verificar la exactitud de las transacciones de pago; identifica discrepancias y busca registros de pagos y cuentas para localizar y corregir errores;

Realiza ajustes a los registros de pagos y cuentas para corregir discrepancias;

Ayuda a los representantes de servicios de pago a equilibrar sus transacciones de pago diarias con los ingresos totales recaudados;

Mantiene registros de notas de débito de los bancos correspondientes a cheques devueltos por falta de fondos;

Emite cartas a los clientes sobre cheques devueltos debido a fondos insuficientes y codifica las cuentas de los clientes en consecuencia;

Garantiza la contabilización precisa de los pagos en el sistema de Contabilidad y Compras de Chicago (CAPS).

Y otras funciones relacionadas con el trabajo.

¿Cuáles son los requisitos para postularse?

Experiencia previa en un puesto que realice tareas de atención al cliente, caja o administrativas.

Experiencia previa verificando la exactitud de las transacciones de pago

Experiencia previa resolviendo discrepancias y realizando ajustes en registros de pagos y cuentas.

Experiencia previa realizando tareas administrativas de oficina, como responder teléfonos, archivar e ingresar datos en PC.

Conocimiento del funcionamiento de una computadora personal y aplicaciones de MS Office.

Requisitos de selección

“Este puesto requiere que los solicitantes aprueben una prueba de evaluación de habilidades y completen una entrevista. El Departamento de Recursos Humanos enviará los resultados de la prueba una vez analizados y compilados”, se explica en la publicación.

“Los candidatos que aprueben la prueba de evaluación de habilidades serán invitados a una entrevista para el puesto. Los candidatos que aprueben la prueba y posean las cualificaciones más adecuadas para desempeñar las responsabilidades del puesto, según los resultados de la entrevista”, precisa.

¿Cómo postularse al empleo de Chicago?

Si cumples con los requisitos necesarios y estás en la capacidad de desempeñarte como conciliador de pagos en la ciudad de Chicago, haz clic en este enlace, donde conseguirás información más detallada al respecto y podrás enviar tu postulación.

Es importante mencionar que, esta oferta estará vigente hasta las 11:59 pm del 26 de agosto.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



