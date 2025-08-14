Pronóstico extremo: dos estados de EE.UU recibirán en un solo día el equivalente a un mes de lluvia

Suscríbete a nuestros canales

Durante el verano, el Pacífico Noroeste es conocido por sus condiciones relativamente secas. Sin embargo, a partir del jueves por la noche, esta región experimentará un cambio significativo en el patrón climático, con la llegada de un sistema que modificará las condiciones habituales.

La información fue obtenida del portal web de Infobae, el cual cita pronósticos meteorológicos y especialistas que siguen de cerca el fenómeno.

El portal resalta que, sin conexión tropical directa, se espera una columna importante de humedad proveniente del Pacífico oriental. Este evento se mantendrá activo hasta el viernes en la noche, generando alertas en zonas urbanas y rurales.

Lluvias y acumulaciones pluviales esperadas

Oregón y Washington podrían recibir en pocas horas cantidades de lluvia que normalmente corresponden a un mes completo de agosto en esta época del año. Ciudades como Portland y Seattle, que registran promedios modestos de precipitación en agosto, podrían duplicar esas cifras.

Esta situación se observa en un contexto donde el suelo ha estado afectado por una prolongada sequía, lo que reduce la capacidad de absorción.

Riesgos e indicaciones para la población

Se advierte que las acumulaciones en zonas elevadas podrían alcanzar entre 51 y 102 milímetros, elevando el potencial de crecidas repentinas y encharcamientos. Esta situación, junto con la fragilidad del suelo por la sequía previa, podría afectar la movilidad y la infraestructura local.

El Servicio Meteorológico Nacional de Seattle emitió avisos sobre la posibilidad de lluvias intensas y vientos fuertes a partir del viernes por la tarde, y recomendó precauciones especialmente en las comunidades con antecedentes de inundaciones.

La vigilancia continúa activa para informar sobre cualquier cambio o incidencia derivada del sistema.

