250 aniversario del Ejército estadounidense este 14 de junio: hora, transporte restringido y clima durante el desfile

La celebración por el 250º aniversario del Ejército estadounidense, que coincide con el cumpleaños 79 del presidente estadounidense Donald Trump, comenzó aproximadamente desde las 8:15 de la mañana y transcurrirá por el resto del día.

En el marco de la celebración, de momento, en el National Mall, está activa la Competencia y premios de acondicionamiento físico del ejército Army Fitness Competition and Awards on the National Mall, como lo reseña el portal de NBC Washington.

Así mismo, está programado que desde las 11:00 am inicie el Festival del Cumpleaños del Ejército Army Birthday Festival on the National Mall, el cual está abierto al público y contará con un programa de actuaciones y presentaciones, al menos hasta las 6:00 pm.

No será hasta las 6:30 de la tarde que está programado inicie uno de los eventos más esperados, el Desfile del 250.º aniversario del Ejército Army 250th Birthday Parade.

Y, entre las se 7:30 u 8:00 pm se realizará un concierto que finalizará, alrededor de las 9:45 o 10:00 pm con una demostración de fuegos artificiales.

Cierre de calles y transporte

La policía de D.C. publicó una larga lista de cierres que entrarán en vigor el jueves y el viernes, y continuarán hasta el lunes 16 de junio.

Para el desfile incluyen el Puente Conmemorativo de Arlington, así como las divisiones del Puente Roosevelt de entrada a las avenidas Constitución e Independencia.

También algunas salidas de la I-395 en el centro de D.C. Además, la GW Parkway estará cerrada en ambas direcciones entre la U.S. 50 y la I-395.

Para obtener un mapa detallado de todos los cierres de carreteras, visite: https://mpdc.dc.gov/page/250th-birthday-us-army-grand-military-parade.

La entrada/salida noroeste (National Mall) de la estación de metro Smithsonian está cerrada.

Los pasajeros de Metro que viajen hacia o desde esa estación deben usar la entrada/salida suroeste en 12th y Independence Avenue SW en su lugar.

Metrorail indicó que operará el servicio normal, con trenes cada 4-6 minutos en la mayoría de las estaciones principales durante el día, y cada 8-12 minutos más lejos.

Algunas rutas del Metrobús se verán interrumpidas debido a los cierres de carreteras y el perímetro de seguridad, advirtió Metro.

Esas rutas son las líneas 3F, 3Y, 11Y, 16E, 16Y, 31, 32, 36, 42, 43, 52, 59, 63, 64, 70, 74, 79, N2, N4, P6 y S2.

Clima durante el desfile: Tormentoso

Se espera lluvia durante la tarde y noche, junto con posibles tormentas, existe la posibilidad de las precipitaciones interrumpan el desfile, que está programado para comenzar a rodar por Constitution Avenue a las 6:30 p.m.

Los cielos están mayormente nublados, pero cualquier sol que se asome aumentará las posibilidades de tormentas más tarde.

Los pronósticos actuales muestran chubascos y tormentas eléctricas alrededor de las 300 a 4:00 p.m.

De hecho, una alerta de inundación entra en vigor para toda la región de D.C, desde a las 2:00 de la tarde, y se espera que dure hasta las 11:00 de la noche.

