Protestas contra Donald Trump por el “No Kings Day”: lista actualizada con ciudades, horarios, ubicaciones y más

Suscríbete a nuestros canales

Se espera que este 14 de junio se realicen una gran cantidad de protestas en diversos estados y ciudades de Estados Unidos (EEUU), conozca los detalles.

Se trata del No Kings Day, un evento miles de personas tomarán las calles para protestar contra de la administración de Trump y sus políticas migratorias y represivas, con el despliegue militar en Los Ángeles como el detonante principal.

“Han desafiado nuestros tribunales, deportado estadounidenses, desaparecido gente de las calles, atacado nuestros derechos civiles y recortado nuestros servicios. La corrupción ha ido demasiado lejos. No hay tronos. No hay coronas. No hay reyes“, manifiesta el llamado del evento.

Las manifestaciones son organizadas por el movimiento 50501 bajo el lema ‘Un día de desafío’, el nombre ’50501′ corresponde a 50 protestas, 50 estados, 1 movimiento, así lo describe el sitio web que organiza la protesta.

En principio, habrá manifestaciones en ciudades como: Atlanta, Chicago, Houston, Nueva York, Colorado, Phoenix, Filadelfia y Charlotte, Carolina del Norte.

Además, en comunidades pequeñas como: Lewisburg, Virginia Occidental; Pinedale, Wyoming, y Moab, Utah.

Incluso hay protestas programadas en países como Reino Unido, México y Alemania, según un mapa filtrado por los organizadores.

Al menos 11 ciudades han confirmado protestas

Lista de al menos 10 ciudades que protestarán contra Trump

Los Ángeles (California): La cita es de 10 am a 2 pm en el 200 N Spring St, Los Angeles, CA 90012. Sepa más este enlace.

La cita es de 10 am a 2 pm en el 200 N Spring St, Los Angeles, CA 90012. Sepa más este enlace. Houston (Texas): La protesta será de 10 am a 12 pm en el Houston City Hall, ubicado en el 901 Bagby St. Houston, TX 77002. Sepa más este enlace.

La protesta será de 10 am a 12 pm en el Houston City Hall, ubicado en el 901 Bagby St. Houston, TX 77002. Sepa más este enlace. Dallas (Texas): La manifestación está programada de 12 a 2 pm en el Akard Plaza, ubicado en el 1500 Marilla St. Dallas, TX 75201.

La manifestación está programada de 12 a 2 pm en el Akard Plaza, ubicado en el 1500 Marilla St. Dallas, TX 75201. Forth Worth (Texas): De 12 a 2 pm, la cita es en el Burk Burnett Park, ubicado en el 501 W 7th St. Fort Worth, TX 76102. Sepa más este enlace.

De 12 a 2 pm, la cita es en el Burk Burnett Park, ubicado en el 501 W 7th St. Fort Worth, TX 76102. Sepa más este enlace. San Francisco (California): La manifestación será de 11:30 am a 2 pm en el Dolores Park to Civic Center Plaza, San Francisco, CA 94102. Sepa más este enlace.

La manifestación será de 11:30 am a 2 pm en el Dolores Park to Civic Center Plaza, San Francisco, CA 94102. Sepa más este enlace. Chicago (Illinois): La marcha será de 12 a 2 pm en Daley Plaza, ubicada en el 50 W Washington St, Chicago, IL 60602. Sepa más este enlace.

La marcha será de 12 a 2 pm en Daley Plaza, ubicada en el 50 W Washington St, Chicago, IL 60602. Sepa más este enlace. Miami (Florida): La marcha será de 11 am a 2 pm en el Torch of Friendship, ubicado en el 301 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132. Sepa más este enlace.

La marcha será de 11 am a 2 pm en el Torch of Friendship, ubicado en el 301 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132. Sepa más este enlace. Philadelphia (Pensilvania): De 12 a 3 pm, la protesta será en el LOVE Park ubicado en Arch Street & North 15th StreetPhiladelphia, PA 19102. Sepa más este enlace.

De 12 a 3 pm, la protesta será en el LOVE Park ubicado en Arch Street & North 15th StreetPhiladelphia, PA 19102. Sepa más este enlace. Atlanta (Georgia): La protesta está agendada de 10 am a 12 pm en la Liberty Plaza, ubicada en Capitol Ave SW. Atlanta, GA 30334. Sepa más este enlace.

La protesta está agendada de 10 am a 12 pm en la Liberty Plaza, ubicada en Capitol Ave SW. Atlanta, GA 30334. Sepa más este enlace. New York (NY): Con diversas ubicaciones.

Con diversas ubicaciones. New Jersey: Con diversas ubicaciones.

Además, puede visitar el sitio web nokings.org, para visualizar un mapa en el que puede ingresar su código postal para encontrar la manifestación más cercana a su domicilio.

Ubicaciones de protestas en Nueva York y Nueva Jersey:

En el caso de Nueva York:

Marcha No Kings NYC (Bryant Park, 5.ª Avenida y Calle 41 Este): de 2:00 P. M. a 4:00 P. M.

Funeral de Nueva Orleans, segunda fila en No Kings NYC (Crown Trophy, 7 Calle 38 Este): de 2:00 P. M. a 5:00 P. M.

No Kings Columbia University (Broadway y Calle 116 Oeste): de 1:00 P. M. a 4:00 P. M.

No Kings Brooklyn

No Kings Queens: (10628 Queens Boulevard, Forest Hills 1375): de 12:30 P. M. a 2:00 P. M..

No Kings Yonkers: Parque Memorial Hudson Fulton (1025-1043 Warburton Ave): de 12:00 P. M. a 2:00 P. M.

No Kings Port Washington: Estación de tren de Port Washington (Calle Principal y Avenida Haven): de 11:00 A. M. a 12:00 P. M.

En el caso de Nueva Jersey:

"No Kings" Weehawken - Weehawken Township (Blvd East, Hamilton Park) - 1 p.m. a 3 p.m.

Jersey City "No Kings Nationwide Day of Defiance" -- (Grove Street Path Station Plaza, Christopher Columbus Drive, Jersey City) -- 11 a.m. a 12:30 p.m.

"No Kings" Newark - estatua de Lincoln sentado (12 Springfield Avenue) - 11 a.m. a 1 p.m.

"No Kings" Paramus - 165 Route 4 - 10 a.m. a 6 p.m.

"No Kings" Teaneck - Teaneck Road & Minell Place - 10 a.m. a 11 a.m.

"No Kings" Bloomfield at the Municipal Plaza - 1 Municipal Plaza - 3 p.m a 5 p.m.

"No Kings" Glen Ridge: avenidas Ridgewood y Bloomfield - 12 p.m. a 2 p.m.

"No Kings" Montclair: Brookdale Park - 10 a.m. a 12 p.m.

"No Kings" Springfield: 135 US-22 - 11 a.m. a 12:30 p.m.

"No Kings" Rutherford: Lincoln Park, 6 Highland Cross cerca de la oficina de correos en Rutherford - 1 p.m. a 3 p.m.

"No Kings" Caldwell: avenidas Roseland & Bloomfield - 1 p.m. a 3 p.m.

"No Kings" Rahway: avenidas Saint Georges y West Grand -- 2 p.m. a 3:30 p.m.

"No Kings" Mountainside: 1385 US-22, 11 a.m. a 12:30 p.m.

"No Kings" New Providence: Veterans Memorial Park, South Street - 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

"No Kings" Morristown: Morristown Town Hall, 200 South Street - 11 a.m. a 12:30 p.m.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube