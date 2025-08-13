Inicio del año escolar en Nueva York: consulte aquí el calendario oficial

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCPS) anunció que el ciclo escolar 2025-2026 comenzará el jueves 4 de septiembre, abarcando a todos los estudiantes desde 3-K hasta el grado 12.

Este calendario escolar proporciona a las familias una guía clara para planificar el año académico, incluyendo días festivos, jornadas administrativas y fechas clave para reuniones entre padres y maestros.

Con el inicio de clases programado para el 4 de septiembre, cientos de miles de alumnos regresarán al sistema educativo público más grande de Estados Unidos.

Las primeras conferencias entre padres y maestros se llevarán a cabo dos semanas después, con fechas específicas para cada nivel educativo, según informó Mundo Deportivo.

Las fechas son el miércoles 17 de septiembre para escuelas primarias y centros de Pre-K. el jueves 18 de septiembre para escuelas intermedias y programas D75. Por último, el jueves 25 de septiembre para escuelas secundarias, K-12 y 6-12.

Calendario

El calendario escolar también incluye días festivos nacionales, así como jornadas libres por celebraciones religiosas y culturales, y periodos dedicados a exámenes estatales.

Según PIX11, el NYCPS busca equilibrar el cumplimiento de los objetivos académicos con el bienestar y las tradiciones de la comunidad escolar.

Además, en caso de cierres por condiciones meteorológicas adversas, el Departamento de Educación ha establecido que las clases continuarán de forma remota.

Esta medida se implementó durante la pandemia y ahora servirá como recurso de contingencia para el ciclo 2025-2026.

Emergencias

Las autoridades educativas enfatizan que cada escuela tiene su propio plan para situaciones de emergencia. Es importante que los padres mantengan actualizada su información de contacto y estén atentos a las comunicaciones oficiales.

Para muchas familias, el calendario escolar no solo representa el inicio de las clases, sino que también es fundamental para organizar actividades extracurriculares, vacaciones y períodos de descanso.

