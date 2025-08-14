Green Card y detención de ICE: la dramática historia de un migrante que pide su deportación

Suscríbete a nuestros canales

Deon Lewis, de 48 años, es residente legal en EE. UU. y enfrenta un deterioro alarmante de su salud tras ser detenido por el ICE en Texas.

Desde que lo arrestaron el 30 de junio en Houston, Lewis, quien ha vivido en Estados Unidos desde 1993 con una Green Card, no ha recibido la atención médica necesaria para tratar su anemia falciforme.

Esta es una enfermedad que afecta gravemente el flujo sanguíneo y puede ocasionar dolor intenso y daños a órganos vitales según informó Newsweek.

En un angustioso testimonio, Lewis solicita con urgencia que lo deporten, afirmando que su situación se vuelve insostenible y que su vida está en riesgo.

Una vida nueva

A pesar de su historial criminal, que incluye arrestos por posesión de drogas, Lewis reconstruyó su vida, fundando un negocio y manteniendo a sus cinco hijos sin asistencia estatal.

Su abogada, Rina Gandhi, afirmó que su cliente no disputa la deportación, sino que busca salir del país debido a sus graves problemas de salud.

Sin embargo, ICE considera que Lewis representa una "amenaza para la seguridad pública" y mantiene su detención.

Esto ocurre a pesar de que su esposa, Roxanne, comenzó una campaña en GoFundMe para ayudarlo a salir de esta situación crítica.

Siguen las represalias

El caso de Lewis resalta las tensiones entre las políticas de inmigración y la atención médica adecuada para los detenidos.

Organizaciones de derechos humanos critican la falta de atención médica en estos casos y advierten que la demora en los procedimientos puede tener consecuencias fatales.

La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad de ICE en el trato a personas con enfermedades graves. Existe un debate sobre si la agencia debería priorizar la deportación de quienes requieren atención médica urgente, independientemente de su historial delictivo.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.



