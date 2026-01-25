Saime extiende jornada de cédulación sin cita hasta esta fecha: conozca los requisitos y horario

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció una extensión especial de su jornada de cedulación en todo el país.

El operativo estará vigente desde el lunes 26 y está dirigido exclusivamente a ciudadanos mayores de 18 años que necesiten renovar su documento de identidad.

La principal ventaja de esta convocatoria es que los usuarios podrán acudir a cualquier oficina a nivel nacional sin necesidad de solicitar una cita previa a través de la página web. Además, el organismo informó que el proceso también servirá para verificar los datos de las personas cuyas cédulas comiencen a partir del número 22 millones.

Requisitos y documentación necesaria

La jornada especial estará disponible para el viernes 30 de enero de 2026.

Para tramitar la cédula, los ciudadanos deben presentar una copia simple de su acta de nacimiento. En el caso de las personas naturalizadas, el sistema exige entregar una copia simple de la Gaceta Oficial o, en su defecto, la constancia de naturalización correspondiente.

Horario de atención

Las oficinas del Saime trabajarán en un horario corrido para facilitar la asistencia de los usuarios. Las puertas estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. durante los cinco días que dure esta extensión de la jornada.

Restricciones importantes

El organismo aclaró que las personas que hayan obtenido o renovado su cédula en los últimos seis meses no podrán realizar el trámite en esta ocasión.

Asimismo, quienes soliciten el documento por motivo de robo, hurto o extravío, tienen la obligación de presentar la denuncia emitida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

