Tarjeta de débito del Banco de Venezuela: pasos para solicitarla por BDVenlínea

El Banco de Venezuela ofrece a sus clientes la posibilidad de solicitar la tarjeta de débito de forma digital a través de la plataforma BDVenlínea.

Este mecanismo busca agilizar el trámite, reducir la atención presencial en oficinas y facilitar el acceso a los servicios bancarios, especialmente para quienes ya cuentan con una cuenta activa en la institución, según información de Primicia.

Acceso a BDVenlínea paso a paso

Para iniciar el proceso, el usuario debe ingresar a BDVenlínea con su número de cédula y contraseña.

Una vez dentro del sistema, es necesario dirigirse al menú de servicios, donde se encuentra la opción relacionada con tarjetas. Desde allí, el sistema guía al cliente para verificar sus datos personales y confirmar la cuenta asociada a la tarjeta solicitada.

Requisitos básicos para completar la solicitud

Tener una cuenta activa en el Banco de Venezuela

Estar afiliado a BDVenlínea personas

Contar con datos actualizados en el sistema

Poseer un número telefónico activo para recibir notificaciones

Luego de completar la solicitud en línea, el sistema permite seleccionar la agencia bancaria donde se retirará la tarjeta de débito. Esta elección es clave, ya que el retiro debe hacerse de manera presencial, presentando la cédula de identidad vigente y cumpliendo con las indicaciones del banco en la fecha asignada.

Una vez enviada la solicitud, el Banco de Venezuela informa al cliente sobre el estatus del trámite mediante mensajes de texto o notificaciones dentro de BDVenlínea.

El tiempo de espera puede variar según la disponibilidad de tarjetas y la agencia seleccionada, por lo que se recomienda consultar periódicamente el sistema.

