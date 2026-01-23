Inician pagos al personal del Ministerio de Educación este 23 de enero: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta en Telegram de Pagos MPPE Oficial, informó la tarde de este viernes, que ha comenzado el pago de nómina para los trabajadores administrativos, obreros y docentes adscritos al Ministerio de Educación.

"Se informa al personal docente, administrativo y obrero del MPPE que se está abonando la segunda quincena en sus cuentas nómina", detallaron.

De igual manera, se está cancelando el beneficio de alimentación (cestatickets) por un monto de Bs 13.016.

Otros beneficios que están siendo depositados al personal docente, son las becas, guardería y demás bonifiaciones.

