Pago a pensionados del Ingreso por Guerra Económica este 22 de enero: MONTO

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, ha inicado el pago del Ingreso por Guerra Económica a los pensionados del IVSS y Amor Mayor, tal y como estaba previsto según el cronograma tradicional de pago.

MONTO: Bs. 16.950

Este 22 de enero, también se está cancelando la pensión IVSS por un monto de Bs 130.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube