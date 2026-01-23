Llega el Life Time Miami Marathon: conoce las calles que estarán cerradas este domingo

Suscríbete a nuestros canales

El sur de Florida se alista para una de las jornadas deportivas más esperadas del año con una logística de gran escala. Los preparativos logísticos impactan la circulación vehicular en sectores clave de Biscayne Boulevard desde el mediodía de este viernes. Las autoridades locales sugieren a los residentes y visitantes que planifiquen sus rutas con bastante antelación para evitar contratiempos.

El evento deportivo Life Time Miami Marathon provocará el cierre total de numerosas calles este domingo 25 de enero en Miami. La policía controlará las intersecciones afectadas, lo que generará retrasos estimados de hasta 20 minutos entre los diferentes grupos de corredores. Esta información proviene directamente de las autoridades municipales, quienes coordinan el despliegue de seguridad para proteger a los miles de participantes.

¿Qué rutas alternas existen para el Life Time Miami Marathon?

Para quienes viajen hacia o desde la playa el domingo por la mañana, el Julia Tuttle Causeway (I-195) funcionará como vía principal. Esta carretera se mantendrá como la ruta alterna despejada para evitar los bloqueos en los puentes más cercanos al centro de la ciudad. El Metrorail iniciará sus operaciones especiales a las 4:00 a.m. para facilitar el acceso de los atletas y espectadores al punto de partida.

La normalidad en las calles de Coconut Grove y Brickell regresará de forma progresiva después del mediodía del domingo según el cronograma. Personal de limpieza y seguridad trabajará de manera inmediata tras el paso del último competidor para habilitar los carriles vehiculares. El uso del transporte público representa la mejor opción para evitar los embotellamientos que suelen ocurrir durante estas competencias masivas.

¿Cómo afecta el Life Time Miami Marathon a Biscayne Boulevard?

El icónico Biscayne Boulevard experimentará restricciones severas desde el inicio del montaje de las estructuras de meta y salida. Los conductores deben estar atentos a las señales de tránsito temporales y a las instrucciones de los oficiales apostados en cada esquina. Se espera que la mayoría de los tramos críticos recuperen su flujo habitual una vez que concluya la premiación de los ganadores.

El Life Time Miami Marathon no solo representa un reto físico, sino también un desafío organizativo para el Departamento de Policía. La prioridad del operativo se centra en garantizar la fluidez en los puntos de cruce controlados sin poner en riesgo a los deportistas. Las autoridades reiteran que la paciencia y el uso de aplicaciones de mapas actualizadas serán herramientas clave durante todo el fin de semana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube