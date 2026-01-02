¿Sin límite de velocidad en Arizona?: conoce la controversial ley vial que podría aprobarse en enero

Suscríbete a nuestros canales

En Arizona, Estados Unidos (EEUU), se ha presentado una propuesta de ley que impacta a los conductores del estado, sin embargo, las opiniones están divididas, descubra de qué se trata.

Se trata del proyecto de ley HB 2059, llamada Reasonable and Prudent Interstate Driving Act (Ley RAPID), la cual fue presentada formalmente a mediados de diciembre de 2025 por el representante estatal Nick Kupper.

La ley RAPID busca imitar el modelo de la “Autobahn” alemana en ciertas zonas rurales de Arizona.

Puntos clave sobre la ley RAPID

Zonas de velocidad libre: se crearían "Zonas de Velocidad Desrestringidas" en autopistas rurales (lejos de ciudades con más de 50.000 habitantes) donde no habría un límite de velocidad máximo durante el día.

Restricciones de horario: esta libertad solo aplicaría desde 30 minutos antes del amanecer hasta 30 minutos después del atardecer.

Por la noche, se mantendría un límite estricto de 80 mph.

Solo para vehículos ligeros: los camiones comerciales y vehículos pesados seguirían sujetos a los límites de velocidad actuales.

Criterio de seguridad: para que un tramo sea elegido, debe tener una tasa de accidentes inferior al promedio estatal de los últimos cinco años.

No se aplicaría en todo el estado de inmediato, se lanzaría primero como un programa piloto de un año en un tramo específico de la Interestatal 8 (I-8).

Controversia y futuro de la propuesta

Además, antes de activar las zonas sin límite, el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) tendría que realizar estudios de ingeniería y seguridad para asegurar que el tramo elegido sea apto para altas velocidades.

El impulsor de la ley y sus defensores argumentan que en carreteras abiertas y rectas es más seguro permitir que el tráfico fluya según el criterio del conductor.

Por su parte, grupos de seguridad vial se oponen, advirtiendo que un aumento en la velocidad suele estar directamente relacionado con un incremento en la gravedad de los accidentes y la mortalidad.

Sin embargo, por ahora es incierto si esta ley verá la luz o no.

El proceso legislativo para discutirla, votarla y, eventualmente, enviarla a la gobernadora Katie Hobbs para su firma, comenzará en la sesión legislativa de enero de 2026.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube