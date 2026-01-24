Pasaporte venezolano: compare los costos y diferencias entre ordinario y habilitado

Suscríbete a nuestros canales

El Saime ofrece dos tipos de pasaporte para los ciudadanos venezolanos: el ordinario y el habilitado, también llamado express.

Ambos pasaportes permiten viajar al exterior, pero presentan diferencias importantes en tiempo de entrega, costos y forma de solicitud, lo que hace necesario que cada solicitante evalúe cuál se ajusta mejor a sus necesidades y urgencias.

Pasaporte ordinario

El pasaporte ordinario puede solicitarse en cualquier sede regional del Saime o a través del portal web oficial, www.saime.gob.ve. La entrega suele tardar entre 8 y 15 días hábiles, dependiendo de la disponibilidad de la oficina.

Dicha modalidad es ideal para quienes no tienen urgencia y buscan un costo más accesible.

Costo: 3 meses a 3 años: 120 USD 3 años a 17 años con 11 meses: 164 USD Mayores de 18 años: 216 USD



Pasaporte habilitado

En cambio, el pasaporte habilitado se solicita únicamente por la web del Saime, pero se entrega en la Oficina Simón Bolívar en Caracas.

Su principal ventaja es la rapidez, el documento se obtiene en 48 horas, lo que lo convierte en la opción preferida para viajes urgentes, aunque con un costo mayor.

Costo: 3 meses a 3 años: 290 USD 3 años a 17 años con 11 meses: 310 USD Mayores de 18 años: 350 USD



Cabe destacar que ambos pasaportes se calculan en dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, por lo que su equivalente en bolívares varía a diario.

No obstante, el Saime no acepta pagos en efectivo. Todos los pagos deben realizarse en bolívares mediante tarjetas de débito de bancos nacionales.

